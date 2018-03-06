Разжигал расовую и национальную вражду. СК - о деле недавно осужденного 23-летнего парня

В УСК по Витебской области недавно расследовали дело, связанное с разжиганием расовой и национальной вражды. Витебский областной суд уже огласил фигуранту приговор — лишение свободы сроком на 2,5 года. Следователь, который вел это дело, рассказал «СБ. Беларусь сегодня» подробности.

Фигурантом дела является 23-летний новополочанин Антон. С 2013 по 2017 год он разместил на своей страничке ВКонтакте более десятка видеороликов. На них члены молодежных радикальных группировок демонстрируют знамена с фашистской свастикой, вскидывают правую руку с раскрытой ладонью в приветствии, которое в нацистской Германии использовали члены гитлеровской партии, а также военизированные подразделения СС и вермахта. Еще на видео — скинхеды, избивающие дубинками кавказцев, группы людей с плакатами ДПНИ — движения против нелегальной иммиграции, фото террориста Брейвика, ненавидящего мусульман. А также сцены убийств выходцев с Северного Кавказа и казней евреев в концентрационных лагерях и гетто. Все это сопровождалось лозунгами типа «За белую веру, за русский Порядок» и музыкальными треками со следующими текстами: «Скинхед, скинхед, уличный солдат,/ Грязных оккупантов вышвырнет назад».

Ролики на страничке новополочанина во время мониторинга обнаружили оперативники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, отслеживающие представителей ультраправых молодежных группировок. На основании их материалов в прошлом году Новополоцкий ГОСК возбудил уголовное дело по статье УК «Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни». Впоследствии его передали в УСК по Витебской области.

— В 13 лет Антон с одним из знакомых сбежал из дому и уехал в Москву. Когда стало нечего есть, они пошли в какую-то общественную организацию. Ее офис был закрыт. В этот момент к ним на автомобиле подъехали кавказцы и пообещали, что помогут вернуться домой. Но вместо этого ребят увезли в Калмыкию, где в течение полугода за воду и хлеб заставляли пасти баранов и выполнять другие хозяйственные работы. Говорят, их в Чечню в рабство хотели продать, но мальчишкам удалось сбежать, — рассказывает старший следователь по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков следственного управления УСК по Витебской области Дмитрий Федосеев.

После этого Антон возненавидел кавказцев, заинтересовался движением скинхедов, сделал себе наколку в виде свастики и примкнул к агрессивно настроенным футбольным фанатам, которые устраивали драки с конкурирующими группировками. Из-за этой ненависти, по мнению майора юстиции Федосеева, на его страничке в социальной сети и появились ролики националистического характера:

— Сам Антон их не снимал и не являлся их участником. Но видео, скачанное из интернета, на протяжении нескольких лет находилось в открытом доступе. Посмотреть его мог каждый. В том числе несовершеннолетние. Да, во время расследования таких преступлений нет погонь и перестрелок. Здесь главное — провести качественную экспертизу изъятого видеоматериала. В нашем случае эксперты признали ролики экстремистскими. Это и явилось основанием для возбуждения уголовного дела.

Дмитрий Федосеев предупреждает: «Не распространяйте запрещенные материалы в интернете. Помните, что в нем также есть рамки поведения. Не заблуждайтесь, думая, что противоправные действия в глобальной сети останутся незамеченными и безнаказанными».