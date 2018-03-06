О том, как уроженец Смоленщины появился в Вилейке

Среди передовиков производства нынешнего года в номинации «Лучший работник малого и среднего бизнеса» – Александр Лагода, ведущий инженер по наладке и испытанию ЗАО «Мехатроника». Накануне торжественного награждения мы встретились с Сан Санычем – именно так его зовут коллеги – и поговорили …





Жителем Смоленского региона я был первые 11 лет своей жизни. Затем родители поменяли место жительства и приехали в Витебск. Потом – учеба в Московском высшем техническом училище имени Баумана (сейчас – Московский государственный технический университет). На распределении был выбор – Вилейка либо Сибирь. Испугавшись холодов, я выбрал завод «Зенит». Как оказалось, выбрал не только первое место работы, но и судьбу. С 1984 года я живу в Вилейке. Также по распределению сюда приехала и моя супруга Нина.

Сначала на «Зените» я работал в проекте по внедрению роботов, мы «роботизировали» процесс штамповки. Потом занимался ремонтом станков с ЧПУ. После 10 лет работы на «флагмане» вилейской промышленности, в «голодные» годы середины девяностых ушёл на вольные хлеба. С 2013 года – в компании «Мехатроника».

О работе

Работу инженера на производстве трудно назвать творческой, но она достаточно увлекательная. Программирую платы для датчиков, решаю проблемы, возникающие с электронной частью датчиков. И в зоне моей ответственности консультации для клиентов при установке и эксплуатации датчиков. А в качестве хобби – работа с компьютером: ремонт, апгрейд и прочее.

О перспективах электромобилей

Для Беларуси переход на электромобили – дело отдаленной перспективы. Во-первых, вопрос подзарядки для внегородских маршрутов. Во-вторых, замена аккумуляторов. Аккумулятор – вещь дорогостоящая, при этом с ограниченным сроком службы. Всё это делает электроавтомобили роскошью. Хотя, конечно, с экологической точки зрения за ними будущее. Думаю, однако, что в ближайшей перспективе «Мехатроника», выпускающая датчики расхода и уровня топлива, без работы не останется.

О футурологических прогнозах

Конечно, технологии сейчас совершенствуются очень быстрыми темпами. И технически мне несложно представить появление нанороботов, роботов-домохозяек, гаджеты-импланты и прочие девайсы, полностью заменяющие человека. Хотя я не думаю, что это такая близкая перспектива, как о том говорят некоторые футурологи. Все же эти технологии весьма дорогостоящи. И в ближайшем будущем они не смогут распространиться настолько, чтобы «быть для всех». Кроме этого, возникают вопросы относительно безопасности. Например, самоуправляемый автомобиль, активное распространение которого предполагается уже скором времени. Где гарантии, что хакер не взломает компьютер и не увезет бизнесмена или детский автобус в нужном ему направлении?

И медицина, использующая новейшие разработки, включая выращивание органов для трансплантации и протезирования, не в ближайшие десятилетия придёт в районные больницы. Я все же надеюсь, что человек биологический еще не скоро уступит место людям-киборгам.

Ирина ТРУБАЧ.

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