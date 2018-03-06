Тает лед. Где в Минской области ждать подтоплений

Синоптики обещают в конце недели плюс — а значит, начнут таять снег и лед. В свою очередь специалисты МЧС напомнили о том, как действовать, если в дом грозится прийти большая вода.





При резком потеплении в некоторых регионах столичной области возможны подтопления жилых домов, участков садоводческих товариществ, дорог. На реках Минской области ведется постоянный мониторинг гидрологической обстановки. В основном в половодье в центральном регионе из берегов выходят реки Березина (около Березино), Вилия, Неман (в районе Столбцов), Птичь (около деревни Теребуты), Случь и Свислочь (в Пуховичском районе).

Как сообщили в областном управлении МЧС, для Минщины разработан и проводится комплекс специальных мероприятий. Обследованы мелиоративные системы, а также пруды и водохранилища. Определены места возможного отселения граждан в случае угрозы подтопления населенных пунктов. На учет взяты все потенциально опасные участки.

Спасатели также напомнили о том, как действовать в случае подтопления, — ведь в конце недели столбик термометра уже поднимется чуть выше нуля.





Правила безопасности

Если прибывающая вода застигла вас врасплох, в первую очередь оцените ситуацию и не поддавайтесь панике. Определите наиболее вероятные места, где еще может появиться вода, и примерное направление ее течения.

Если есть возможность, соорудите из подручных средств некое подобие плотины. Придомовую территорию и дренажные системы очистите от снега и мусора. Уберите с подворья ценные и громоздкие вещи. Если дом все же подтопило — не включайте электроприборы и освещение.

Если ваш дом попадает в зону подтопления — перенесите ценные вещи на верхние этажи и подготовьтесь к возможной эвакуации: приготовьте деньги, запас продуктов, необходимую одежду.

По возможности окажите посильную помощь пожилым людям и пенсионерам. Предусмотрите вывоз домашних животных и крупного рогатого скота. Если сообщение об эвакуации все же поступило и дом придется покинуть — перекройте газ, воду и другие коммуникации.

— Оповещение населения об угрозе подтопления местности, рекомендации о безопасном поведении в случае ЧП будут проводиться заблаговременно. Помните: покидать дом, квартиру рекомендуется только в случае получения распоряжения штаба гражданской обороны об эвакуации или в случае экстренного ее проведения работниками спасательных служб, — отметили в МЧС.



Наиболее вероятные места подтоплений, учитывая практику многолетних наблюдений

Дополнительно По данным ГУ «Белгидромет» на 6 марта, уровень воды в реках региона остается стабильным. Снежный покров варьируется от 24 см на юго-западе Минской области до 41 см в центре и на севере. Толщина льда составляет от 10 см на Немане до 61 см на Березине. В среднем за сутки уровень воды в водоемах понижается на 1−3 см. Однако в некоторых регионах Беларуси подтопления все же зафиксированы: в Петриковском, Мозырском и Житковичском районах Гомельской области. Нетипично теплая середина января принесла большую воду жителям деревни Новый Свержень, что на Столбцовщине. Тогда подтопленными оказались несколько подворий. Обошлось без жертв и пострадавших.