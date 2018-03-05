ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рубль тридцать за тюльпан, два - за розу. Где и почем в Минской области купить цветы к 8 Марта

06.03.2018 16:05 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

К Международному женскому дню торговая сеть Минской области предлагает более 30 видов роз и более 25 видов тюльпанов, сообщили МЛЫН.BY в главном управлении торговли и услуг Миноблисполкома.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Свежесрезанные и живые цветы в горшках к Международному женскому дню уже можно купить более чем в 400 торговых точках Минщины. В райцентрах цветочную продукцию можно приобрести также в крупных магазинах потребкооперации.

— Розничная цена на срезанные цветы будет формироваться в условиях жесткой конкуренции, так как их будут реализовывать многие торговые предприятия. В среднем тюльпан можно купить от 1 рубля 30 копеек, розы — от 2 рублей и выше. Многие торговые предприятия подготовили акции, — рассказала начальник отдела организации торговли и общественного питания Елена Чеботарь.

Основные отечественные поставщики цветов — ОАО «ДорОрс», тепличное хозяйство «Андрусерра Агро», Минский парниково-тепличный комбинат, агрокомбинат «Ждановичи». К слову, только последний представит более 12 видов роз. 50 тысяч срезанных цветов уже сейчас готовы к отгрузке, еще по 7 тысяч будут ежедневно срезать в ближайшие три дня.

Спрос к праздникам всегда увеличивается минимум втрое.

 
 
Ссылка на источник 105
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спрос на цветы к праздникам всегда увеличивается минимум втрое.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Слуцкие робинзоны. Как деревня оказалась в изоляции из-за проблем с маршрутками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика