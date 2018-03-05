Рубль тридцать за тюльпан, два - за розу. Где и почем в Минской области купить цветы к 8 Марта

К Международному женскому дню торговая сеть Минской области предлагает более 30 видов роз и более 25 видов тюльпанов, сообщили МЛЫН.BY в главном управлении торговли и услуг Миноблисполкома.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Свежесрезанные и живые цветы в горшках к Международному женскому дню уже можно купить более чем в 400 торговых точках Минщины. В райцентрах цветочную продукцию можно приобрести также в крупных магазинах потребкооперации.

— Розничная цена на срезанные цветы будет формироваться в условиях жесткой конкуренции, так как их будут реализовывать многие торговые предприятия. В среднем тюльпан можно купить от 1 рубля 30 копеек, розы — от 2 рублей и выше. Многие торговые предприятия подготовили акции, — рассказала начальник отдела организации торговли и общественного питания Елена Чеботарь.

Основные отечественные поставщики цветов — ОАО «ДорОрс», тепличное хозяйство «Андрусерра Агро», Минский парниково-тепличный комбинат, агрокомбинат «Ждановичи». К слову, только последний представит более 12 видов роз. 50 тысяч срезанных цветов уже сейчас готовы к отгрузке, еще по 7 тысяч будут ежедневно срезать в ближайшие три дня.

Спрос к праздникам всегда увеличивается минимум втрое.