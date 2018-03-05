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Рубль тридцать за тюльпан, два - за розу. Где и почем в Минской области купить цветы к 8 Марта
06.03.2018 16:05 — Новости Общества | Tut.by
К Международному женскому дню торговая сеть Минской области предлагает более 30 видов роз и более 25 видов тюльпанов, сообщили МЛЫН.BY в главном управлении торговли и услуг Миноблисполкома.
Свежесрезанные и живые цветы в горшках к Международному женскому дню уже можно купить более чем в 400 торговых точках Минщины. В райцентрах цветочную продукцию можно приобрести также в крупных магазинах потребкооперации.
— Розничная цена на срезанные цветы будет формироваться в условиях жесткой конкуренции, так как их будут реализовывать многие торговые предприятия. В среднем тюльпан можно купить от 1 рубля 30 копеек, розы — от 2 рублей и выше. Многие торговые предприятия подготовили акции, — рассказала начальник отдела организации торговли и общественного питания Елена Чеботарь.
Основные отечественные поставщики цветов — ОАО «ДорОрс», тепличное хозяйство «Андрусерра Агро», Минский парниково-тепличный комбинат, агрокомбинат «Ждановичи». К слову, только последний представит более 12 видов роз. 50 тысяч срезанных цветов уже сейчас готовы к отгрузке, еще по 7 тысяч будут ежедневно срезать в ближайшие три дня.
Спрос к праздникам всегда увеличивается минимум втрое.
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Спрос на цветы к праздникам всегда увеличивается минимум втрое.
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