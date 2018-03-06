На складе в Бресте умер грузчик. Сутки дочь искала отца - ей никто об этом не сообщил

26 февраля в 18.10 на территории складов ООО «Торговый дом Альвин» в Бресте умер 50-летний Николай Слуцкий. Родственники умершего негодуют: о смерти им никто не сообщил, хотя у мужчины при себе были паспорт и мобильный телефон. Получить какую-то информацию о том, куда пропал отец, просто ушедший на работу, они смогли лишь через сутки, когда в результате длительных обзвонов различных служб сами нашли его тело в морге.





«О том, что наш папа и муж скончался, мы узнали 27 февраля, около 19.00, когда сами начали его искать, обзвонив бюро регистрации несчастных случаев, дежурную часть РОВД Ленинского района, морг, — написала на горячую линию TUT.BY дочь Слуцкого. — Лишь в морге нам дали информацию, что наш отец Слуцкий Николай Анатольевич находится у них. И теперь самая важная деталь: при нем был паспорт и телефон. Ни одна из вышеперечисленных инстанций не оповестила родственников покойного. Организация, на территории которой оборвалась его жизнь, так и не связалась с нами, не принесла соболезнований, объяснений. Личные вещи отца со склада я забрала сама 28 февраля».

В день своей смерти Николай Слуцкий пришел на склады ООО «Торговый дом Альвин». Мужчина начал трудоустройство в компании грузчиком, был отправлен на медкомиссию, но на тот момент еще не успел получить на руки результаты медобследования, которые бы позволили ему официально приступить к работе. По словам дочери Николая Слуцкого, ее отец «умер, выполняя разгрузочные работы».

Из пояснений мужчины, работающего на складе, следует, что в течение дня Николай Слуцкий действительно выполнял погрузочно-разгрузочные работы — такая информация есть в материалах проверки Следственного комитета по факту гибели мужчины, сообщил TUT.BY официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк. Однако документального подтверждения того, что мужчина фактически выполнял работы, в распоряжении следователей пока нет — здесь ожидают ответов на официальные запросы. Проверка пока приостановлена — следователи ждут также результатов судебно-медицинской экспертизы. Во врачебном свидетельстве о смерти, выданном дочери, предварительной причиной смерти названа «острая сердечно-сосудистая недостаточность».

Дочь Николая Слуцкого подчеркивает: «Никто не взял на себя ответственность найти и сообщить родственникам о таком происшествии. Мы сутки искали папу!».

В ООО «Торговый дом «Альвин» прокомментировать ситуацию по запросу TUT.BY отказались.

В «Инструкции о порядке рассмотрения информации, заявлений о смерти граждан, выезда на места происшествий по указанным фактам и направления трупов на исследование», разработанной для трех ведомств — СК, МВД и Минздрава, — четко приписано: «Если на месте обнаружения трупа отсутствуют совершеннолетние близкие родственники умершего, сотрудник милиции принимает меры по установлению их местонахождения и уведомлению о случившемся».

Милиция с дочерью и другими близкими родственниками умершего Слуцкого, по их заверениям, не связывалась.

TUT.BY ждет официального комментария УВД Брестской области.