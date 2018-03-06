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Лукашенко провел встречу с Кабаевой во Дворце Независимости

06.03.2018 17:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Сегодня после торжественного открытия в Минске Дворца гимнастики президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу во Дворце независимости с российской олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой, передает БЕЛТА.


Встреча длилась где-то полтора часа. Президент и спортсменка обсудили последние события в спорте, в том числе в художественной гимнастике.

Для спортсменки также провели краткую экскурсию по Дворцу независимости.


Александр Лукашенко и Алина Кабаева во время открытия Дворца гимнастики в Минске. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Напомним, 6 марта президент Беларуси вместе с олимпийскими чемпионками — белоруской Мариной Лобач и россиянкой Алиной Кабаевой, а также с председателем Белорусской ассоциации гимнастики Еленой Скрипель и мэром Минска Андреем Шорцем перерезали символическую ленту в фойе центра, затем символический ключ был передан членам национальной команды Беларуси по художественной гимнастике.

В торжественном открытии республиканского центра приняли участие президент Европейского союза гимнастики Фарид Гаибов, главный тренер национальной команды Беларуси по художественной гимнастике Ирина Лепарская, известные белорусские гимнастки и тренеры, юные спортсменки.


Александр Лукашенко и Алина Кабаева во время открытия Дворца гимнастики в Минске. Фото: пресс-служба президента Беларуси
 
Теги: Минск
 
 
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После торжественного открытия в Минске Дворца гимнастики Александр Лукашенко провел встречу во Дворце Независимости с Алиной Кабаевой.

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