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Раз - и сразу лето. В воскресенье в Бресте 15 градусов тепла
06.03.2018 18:09 — Новости Общества | Tut.by
На этой неделе в Брест наконец-то придет тепло. По
В четверг будет облачно, но без осадков. Днем воздух прогреется до +4...6ºС. В пятницу днем температура воздуха составит +5...7ºС, а в субботу — +7...9ºС.
В воскресенье днем ожидается до +15ºС.
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