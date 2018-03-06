Раз - и сразу лето. В воскресенье в Бресте 15 градусов тепла

На этой неделе в Брест наконец-то придет тепло. По данным портала meteoinfo.by, в воскресенье в городе будет +15ºС.





В четверг будет облачно, но без осадков. Днем воздух прогреется до +4...6ºС. В пятницу днем температура воздуха составит +5...7ºС, а в субботу — +7...9ºС.

В воскресенье днем ожидается до +15ºС.

По данным же метеопортала Accuweather.com, в воскресенье в Бресте будет до +12ºС, возможен дождь.