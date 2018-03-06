Сегодня в Prime Hall прошел конкурс красоты «Мисс тороговля-2018», где участвовали 19 работниц из государственных универмагов и частных компаний. Как прошел конкурс и какой магазин представляет победительница — в нашем фоторепортаже.





Каждый год, 5 лет подряд, мероприятие организовывает ГУПР Мингорисполкома. Строгих рамок для участниц нет — мисс в сфере торговли может стать девушка любого возраста, веса и параметров вне зависимости независимо от семейного положения.

Конкурс состоял из пяти заданий. Первое, для номинации «Мисс Фото», девушки выполнили заранее. На сайте ГУПР Мингорисполкома читатели голосовали за понравившуюся участницу, помогая тем самым жюри определиться в выборе победительницы в данной номинации.

Выступление на сцене девушки начали с дефиле «Весеннее настроение» и показали зрителям весенние наряды — легкие платья и цветные костюмы.





Во время следующего этапа конкурса раньше девушки представляли свои предприятия, рассказывали о своей работе, а также дефилировали в рабочей форме. В этот раз девушки вышли на сцену в блестящих и деловых нарядах и рассказали поздравления в честь пятого конкурса.











В следующем выступлении девушки демонстрировали спортивную одежду. Компанию одной из участниц на сцене составила собака.

Для всех дефиле конкурса одежду предоставила компания Elema.





На творческом этапе конкурса девушки не только пели и танцевали, но и показывали приемы тэквондо, сложные цирковые акробатические трюки в воздухе без страховки, а также рисовали на песке под рэп. На сцене девушкам помогали профессиональные музыканты и танцоры.





















Например, участница от «Комаровки» пела с финалисткой конкурса «Хочу в ВИА Гру». А для дефиле в вечерних платьях девушкам аккомпанировал солист Белгосфилармонии.

«Не в купальниках счастье»

Возглавлял жюри телеведущий Егор Хрусталев. После небольшого совещания он назвал главных победительниц в трех номинациях.

Ведущего Тео во время конкурса часто волновал вопрос о том, не пора ли провести на конкурсе дефиле в купальниках. Некоторые члены жюри скромно отнекивались. Говорили, что достаточно и хорошего платья. Другие говорили, что хотели бы в первую очередь увидеть в купальнике соведущую мероприятия Ольгу Рыжикову. К слову, также члены жюри лестно отозвались и об уровне конкурса.





— Не в купальниках счастье. Конкурс проходит на уровне "Мисс Беларусь", — сказали мужчины.

В итоге всех девушек наградили разными титулами, но три номинации стали основными.

«Мисс зрительских симпатий» стала Анастасия Кавко из «Минскхлебпрома», у нее действительно была самая шумная группа поддержки.





«Мисс Фото» — Полина Романовская от «Минской овощной фабрики». На конкурсе девушка запомнилась песней «Тропикана женщина».





Титул «Мисс-торговля-2018» получила Татьяна Дмитриева из «Коммунарки». После выступления ее поздравили коллеги, руководитель и мама.











Татьяне 24 года, она работает торговым агентом, не замужем. Говорит, что на работе премию за участие в конкурсе пока не обещали.