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На уровне "Мисс Беларусь". В Минске выбрали самую красивую девушку из сферы торговли
06.03.2018 21:21 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня в Prime Hall прошел конкурс красоты «Мисс тороговля-2018», где участвовали 19 работниц из государственных универмагов и частных компаний. Как прошел конкурс и какой магазин представляет победительница — в нашем фоторепортаже.
Каждый год, 5 лет подряд, мероприятие организовывает ГУПР Мингорисполкома. Строгих рамок для участниц нет — мисс в сфере торговли может стать девушка любого возраста, веса и параметров вне зависимости независимо от семейного положения.
Конкурс состоял из пяти заданий. Первое, для номинации «Мисс Фото», девушки выполнили заранее. На сайте ГУПР Мингорисполкома читатели
Выступление на сцене девушки начали с дефиле «Весеннее настроение» и показали зрителям весенние наряды — легкие платья и цветные костюмы.
Во время следующего этапа конкурса раньше девушки представляли свои предприятия, рассказывали о своей работе, а также дефилировали в рабочей форме. В этот раз девушки вышли на сцену в блестящих и деловых нарядах и рассказали поздравления в честь пятого конкурса.
В следующем выступлении девушки демонстрировали спортивную одежду. Компанию одной из участниц на сцене составила собака.
Для всех дефиле конкурса одежду предоставила компания Elema.
На творческом этапе конкурса девушки не только пели и танцевали, но и показывали приемы тэквондо, сложные цирковые акробатические трюки в воздухе без страховки, а также рисовали на песке под рэп. На сцене девушкам помогали профессиональные музыканты и танцоры.
Например, участница от «Комаровки» пела с финалисткой конкурса «Хочу в ВИА Гру». А для дефиле в вечерних платьях девушкам аккомпанировал солист Белгосфилармонии.
«Не в купальниках счастье»
Возглавлял жюри телеведущий Егор Хрусталев. После небольшого совещания он назвал главных победительниц в трех номинациях.
Ведущего Тео во время конкурса часто волновал вопрос о том, не пора ли провести на конкурсе дефиле в купальниках. Некоторые члены жюри скромно отнекивались. Говорили, что достаточно и хорошего платья. Другие говорили, что хотели бы в первую очередь увидеть в купальнике соведущую мероприятия Ольгу Рыжикову. К слову, также члены жюри лестно отозвались и об уровне конкурса.
— Не в купальниках счастье. Конкурс проходит на уровне "Мисс Беларусь", — сказали мужчины.
В итоге всех девушек наградили разными титулами, но три номинации стали основными.
«Мисс зрительских симпатий» стала Анастасия Кавко из «Минскхлебпрома», у нее действительно была самая шумная группа поддержки.
«Мисс Фото» — Полина Романовская от «Минской овощной фабрики». На конкурсе девушка запомнилась песней «Тропикана женщина».
Титул «Мисс-торговля-2018» получила Татьяна Дмитриева из «Коммунарки». После выступления ее поздравили коллеги, руководитель и мама.
Татьяне 24 года, она работает торговым агентом, не замужем. Говорит, что на работе премию за участие в конкурсе пока не обещали.
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