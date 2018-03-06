Смертная казнь, Кабаева и Лукашенко, шпионская история, откровения натурщиц - все за вчера

Доброе утро!

Вы не поверите, но в воскресенье в Бресте обещают уже 15 градусов тепла ! Ура-а-а, дожили до последнего рабочего дня перед длинными выходными — доживем и до весны! Но пока — о новостях.

ВАЖНОЕ

Стало известно, что привели в исполнение еще один смертный приговор. Помните дело отца, убившего своих двоих детей (так он мстил супруге за желание развестись)?





В Беларуси второй год подряд снижается общий уровень преступности, в прошлом он так серьезно упал, что даже президент засомневался в правильности статистики: «Может быть, у нас скоро вообще преступности не будет? Возникают сомнения в объективности этой радужной картины… Необходимо видеть реальные проблемы, а не манипулировать цифрами». Мы попытались разобраться, почему цифры такие , но скажем честно — ответы на многие вопросы не нашли.

Спросили чиновников и депутатов , на сколько потяжелели их жировки после январского повышения тарифов на ЖКУ. Оказывается, например, глава ЦИК Лидия Ермошина только за газ в отопительный сезон платит 250 рублей в месяц. «Не скажу, что я экономлю — наверное, в силу того, что, в общем-то, меня пока жизнь не заставляет».

Помните, мы писали , что жилье теперь можно ненадолго сдавать по устрой договоренности? Указ подписан, но еще не опубликован — и нам пришлось разбираться самим, что и для кого поменяется . Скажем сразу — предприниматели не рады.

Данкверт предрекает новые сложности для Беларуси при поставках в Россию сельхозпродукции с 1 июля. Рассказываем, в чем там дело .

В Сирии вчера разбился российский транспортный самолет , погибли 39 человек — все военнослужащие российской армии: генерал-майор, 26 офицеров, прапорщики и контрактники. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было. Самолет не был сбит, похоже, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.

ПОПУЛЯРНОЕ

В Волковыске на прошлой неделе подтвердили пять случаев кори. И вот у нас все о том, как лечится эта болезнь , почему важно от нее прививаться и как это сделать правильно. Изучайте.

Александр Лукашенко с Алиной Кабаевой торжественно открыли Дворец гимнастики . «Мне абсолютно не жаль тех денег, которые мы вложили в это прекрасное здание», — говорит президент. А потратили-то немало! Мы погуляли по дворцу перед открытием и пообщались с хозяйкой магазинов duty free и председателем Белорусской ассоциации гимнастики Еленой Скрипель.





Шпионская история из Великобритании: там бывшего российского разведчика с дочерью отравили неизвестным веществом. В 2010 году Сергея Скрипаля обменяли на раскрытых в США российских агентов. За четыре года до этого его приговорили к 13 годам за госизмену: согласно версии следствия, он передавал британским спецслужбам данные о российских агентах. Вот что нам известно о его деле . Врачи уже вторые сутки борются за жизнь этих людей, а центр тихого городка Солсбери в двух часах езды от Лондона сейчас похож на съемочную площадку фильма о шпионах .

Вчера российские СМИ опубликовали расшифровку последних переговоров экипажа перед крушением Ан-148 в Подмосковье. Правда, позже Росавиация заявила, что в ней перепутаны диалоги пилотов и «присутствуют фразы, которых нет в аутентичной записи».

А вот здесь у нас — откровенные разговоры с натурщицами . Раньше эти женщины были музами и практически соавторами картин, сейчас все гораздо прозаичнее — для работы достаточно быть трезвой, пунктуальной, ответственной и с хорошими физическими данными. Говорят, иногда предлагают еще приплатить за секс.





Ну и странная с точки зрения как минимум человечности история: на складе в Бресте умер грузчик. Сутки дочь искала отца — ей никто об этом просто не сообщил, несмотря на то, что у мужчины при себе были паспорт и мобильный телефон. Разбирались, что и на каком этапе пошло не так .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Обновленный декрет о тунеядстве предусматривает, что с 1 января 2019 года трудоспособные неработающие граждане будут платить за субсидируемые государством услуги по их полной стоимости. За что именно придется платить и сколько, пока неизвестно, Минска">но мы попробовали прикинуть на примере Минска. Например, год в саду или школе для ребенка столичных тунеядцев может стоить 2 789,73 и 1 736,25 рубля соответственно.

Вот у нас история борисовчанки, которую 14 лет назад удочерили в США . Когда Наташе исполнилось 11 лет, к ним в интернат в Борисове приехали миссионеры из Америки. Это был последний день перед их отъездом. У дяди Толика, руководителя группы верующих, на пленке оставался всего один кадр. Он предложил сфотографироваться, девочка согласилась. Гости вернулись за океан, просматривали снимки. Дошли до карточки с кареглазым подростком, и Ирина, сестра Анатолия обронила: «Это будет моя дочка». Все посмеялись, но она не пошутила.





Не все беременности, к сожалению, заканчиваются родами. Может произойти выкидыш, родиться мертвый малыш. Для многих родителей эта утрата такая же трагедия, как если бы они потеряли взрослого ребенка. Нельзя оставаться с этой болью наедине, без грамотной поддержки — но готово ли общество разделить такое горе? Попробовали разобраться .

Снова собрали директоров трех крупных столичных концертных агентств, чтобы обсудить итоги года. На каких мероприятиях получилось заработать, а после чего остался жирный «минус» — рассказываем здесь .

Напоследок вот вам тест. Если вы далеки от темы образования или просто слишком молоды, чтобы помнить про МХК, начнем с пояснения. В наше время (почувствуйте себя молодым) в школах были уроки мировой художественной культуры. И мы кое-что из шедевров мировой живописи из учебников все-таки помним. А вы ?

Все новости вторника, 6 марта

Кстати. Сегодня у нас должна быть огненная «Экономика на пальцах»: очередной выпуск программы Чалый посвятит переломной встрече правительства и Нацбанка с Лукашенко, в которой можно рассмотреть луч надежды для нашей многострадальной экономики. Подключайтесь в 15.25 .

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