Тюльпаны - два рубля, роза - до 5,5. Почем в Витебске цветы к 8 Марта

Цветочные магазины в Витебске готовы к встрече огромного потока покупателей, которым, по традиции, сопровождается 8 Марта. Вас ждут полные прилавки цветов — по самым разным ценам.





По заверениям продавцов, прайс в праздник не особо отличается от стоимости цветов в обычные дни. Но внимательные горожане обратили внимание, что цены выросли еще две недели назад.

Флористы говорят, что 8 Марта — единственный праздник, когда популярность розы меркнет, уступая место тюльпанам. Тем не менее розы — лидер продаж.

В основном в цветочных магазинах города одна роза стоит до 5,5 рубля (в зависимости от длины стебля и сорта). Букет из 101 розы обойдется до 380 рублей, при оптовых заказах продавцы уступают от 10%.

Подешевле розы можно найти в магазинах «Зеленхоза». Цены тут такие: от 70 копеек за 20-сантиметровый цветок до 3 рублей 80 копеек за 70-сантиметровый. В цветочном магазине в «Марко-сити» «королеву цветов» предлагают за 1,65 рубля.

Самый ходовой у витебских покупателей цвет роз — бордовый. Но в последнее время, говорят продавцы, стали хорошо брать и двухцветные розы. Например, с переходом от белого к алому. Популярными становятся также кустовые розы — на стебле у них несколько бутонов. А стоит такая веточка 5 рублей.



Кустовые розы

Тюльпаны — желтые, красные, белые, розовые, бордовые, оранжевые и фиолетовые — стоят от 1,65 до 2 рублей за цветок.

В одном магазине рассказали, что тюльпаны могут простоять в букете до 14 дней, если менять воду в вазе каждый день и добавлять в нее колотый лед — эти цветы любят холод.

К слову, в прошлом году тюльпаны и розы к 8 Марта в Витебске стоили приблизительно столько же.

Замыкают топ самых востребованных цветов к 8 Марта герберы (3,25 рубля) и хризантемы (4−5,5 рубля).





Основное преимущество хризантем — в стойкости. «Роза завянет через несколько дней, а хризантема останется», — описала преимущества цветка продавец в одном из магазинов.

Многие покупатели берут оригинальные горшечные цветочные композиции и орхидеи (от 27 до 48 рублей). Продавцы также предлагают зеленые хризантемы, гортензии, эустомы и зелень для оформления букетов.

Тем, кто хочет чего-то необычного, подойдут ирисы, нарциссы, гиацинты, мускари. Они стоят примерно так же, как тюльпаны, но в виде отдельного букета не смотрятся. Как правило, эти цветы используют для создания композиций.

— Никогда не приобретайте готовый букет, просите собрать его специально для вас. В композициях цветы вянут быстрее, чем те, что стоят поодиночке, — говорит мастер-флорист.