В Могилеве завод сделал 10 марта рабочим днем. Сотрудники недовольны

В Могилеве завод «Ольса» сделал субботу 10 марта рабочим днем. Фото объявления опубликовал в группе «Могилев Live» Сергей Самуйлов и подписал снимок: «Вот это подарок сделал завод ОАО"Ольса» нашим женщинам!!!".



Фото: Сергей Самуйлов, vk.com/ilovemogilev

Судя по объявлению, на предприятии перенесли рабочую субботу 7 июля на 10 марта. Следующая суббота, 17 марта, также будет рабочей — вместо пятницы 10 августа. Это необходимо «для обеспечения своевременных отгрузок продукции в первом квартале 2018 года и рациональном использовании рабочего времени».

Перенос рабочих дней в Беларуси происходит по решению Совета министров. Однако организации имеют право с учетом специфики производства (работы) переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.