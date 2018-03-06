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В Могилеве завод сделал 10 марта рабочим днем. Сотрудники недовольны

07.03.2018 07:46 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве завод «Ольса» сделал субботу 10 марта рабочим днем. Фото объявления опубликовал в группе «Могилев Live» Сергей Самуйлов и подписал снимок: «Вот это подарок сделал завод ОАО"Ольса» нашим женщинам!!!".


Фото: Сергей Самуйлов, vk.com/ilovemogilev

Судя по объявлению, на предприятии перенесли рабочую субботу 7 июля на 10 марта. Следующая суббота, 17 марта, также будет рабочей — вместо пятницы 10 августа. Это необходимо «для обеспечения своевременных отгрузок продукции в первом квартале 2018 года и рациональном использовании рабочего времени».

Перенос рабочих дней в Беларуси происходит по решению Совета министров. Однако организации имеют право с учетом специфики производства (работы) переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.

 
Теги: Могилев
 
 
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10 марта на предприятии "Ольса" решили сделать 7-часовой рабочий день. Это перенос с рабочей субботы 7 июля.

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