Седовласый интеллигентный гомельчанин Петр Кривошеев в выигрыш квартиры, в отличие от многих, поверил моментально. «У меня было предчувствие, и оно оправдалось», — твердил он, подкрепляя свои слова обворожительной улыбкой. Сейчас семья победителя готовится к переезду в столицу, а сам герой признается, что ждал крупного выигрыша даже раньше. Вместе с сетью магазинов « Евроопт » мы продолжаем проект « По следам удачи », в котором рассказываем истории людей, которым невероятно повезло.

«Пришла пора переезжать»

Петру Кривошееву 64 года. Вместе с женой Татьяной он живет в трехкомнатной квартире в Гомеле.





— В этом году у нашего жилища юбилей — на протяжении 30 лет мы здесь все обустраивали, растили детей и внуков. Пришла пора переезжать, — шутит мужчина.

А получил он эту квартиру по долевому строительству от работы — всю жизнь отработал на нефтетранспортном предприятии.

— После армии сразу пошел работать учеником машиностроителя — в те времена многие так получали профессию, — говорит Петр. — Сейчас молодые люди обычно несколько лет тратят на высшее образование, а потом приходят на работу и долго раскачиваются, можно сказать, переучиваются. Раньше у многих было иначе — стартовали с места в карьер. Работал всю жить машиностроителем, о смене профессии никогда не задумывался. Хоть это и сложный труд — стоять у станка по 8 часов, выдерживать разные шумы и вибрации — но все равно я в свое дело был влюблен. Надо как-то деньги было зарабатывать, не всем же начальниками быть.





Пару лет назад Петр вышел на заслуженный отдых. Теперь, признается мужчина, он трудится только летом на дачном участке.

— Имеем право! Мы с Татьяной женились, можно сказать, малолетками — мне было 22, а ей немного за 20, — говорит победитель. — Через год после свадьбы родилась дочка Наташа, а потом сынок Вадим. Получается, вся наша жизнь прошла в делах и заботах. Так что считаю, что отдых мы заслужили.

Жена Петра Кривошеева тоже из Гомеля. Будущие супруги познакомились на свадьбе ее двоюродного брата.





— Мы с ним вместе работали, сдружились, он и предложил мне быть свидетелем. На празднике увидел Таню — познакомились, начали общаться. Она была еще студенткой, заканчивала Рогачевское медучилище. В Гомель приезжала на выходные: мы гуляли по парку, ходили в кино. Вот в одну из таких встреч я и сделал ей предложение.

Семейство вместе уже 42 года, недавно праздновали рубиновую свадьбу. «Так и шагаем по жизни, деля все радости и невзгоды», — гордо говорит Петр.

«Читал о победителях в интернете»

В «Удачу в придачу!» семья Кривошеевых играет с самого начала.

— Мне очень нравится эта игра, — рассказывает победитель. — Ходишь в магазин, покупаешь нужные продукты, деньги не теряешь. Тем более в «Евроопте» всегда персонал приветливый и ассортимент большущий. Да и мы с женой азартные — старались, чтобы к каждому туру был хотя бы один код.

Петр признается, что трансляции розыгрышей никогда не смотрел, чтобы не расстраиваться, если вдруг удача будет совсем близко, но пройдет мимо.





— Не представляю, какие эмоции испытывают люди, фамилии которых появляются на экране, но заветный приз получает кто-то другой. — говорит Петр. — Хотя после эфиров я всегда читал в интернете о тех, кто выиграл. Мне была интересна география — из каких районов эти счастливчики. От души, по-доброму разделяли их радость.

Мужчина считает, что каждую возможность что-то выиграть нужно использовать. Петр искренне удивляется что, кто-то до сих пор относится к розыгрышу скептически.

— Я еще понимаю, когда пенсионеры сомневаются: некоторые мои знакомые тоже не верили, думали, что на съемки приглашают артистов. Но молодежь ведь продвинутая, у всех есть интернет, победителей «крутят» во всех СМИ всю неделю после эфира, — рассуждает он.





«Так и не „въехали“, что победили»

Удачливым для Петра стал 57 тур — именно тогда его имя прозвучало в качестве победителя. Однако мужчина почувствовал приближающуюся удачу еще за неделю до триумфального дня.

— Мне уже в 56 туре казалось, что я должен что-то выиграть, — говорит герой. — Но эфир прошел, никто не позвонил, поэтому я с грустью сказал жене: «Нет и нет, подождем до следующей недели».

Слова мужчины стали пророческими. Ровно через неделю раздался звонок, который изменил его жизнь.





— В тот вечер мы с Таней смотрели ток-шоу по другому каналу, — вспоминает Петр. — Я чувствовал напряжение, казалось, что именно сегодня должно что-то выпасть. Но время шло, а мне не звонили…

Петр ошибочно полагал, что главные призы разыгрываются в самом начале, поэтому, взглянув на часы, успел расстроиться.

— Ну, думаю, все разыграно, опять не в этот раз. А через минуту на столе зазвонил телефон: номер незнакомый, поэтому Таня сразу передала мне трубку. Уже после первого «алло» Дмитрий Кохно начал атаковать своим темпераментом, — улыбается собеседник.

Услышав себя в прямом эфире, Петр сразу поверил в выигрыш. «Более счастливого человека я не знаю», — сказал он, принимая поздравления от ведущих. А вот Татьяна долго не могла прийти в себя.





— Она у меня импульсивная, темпераментная, — смеется победитель. — Говорила: «Да перестаньте, это все неправда». Вот, кажется, уже услышали свой голос, увидели дом, в котором находится квартира, но так и не «въехали», что победили. Во время эфира я сказал, что этот выигрыш нам очень нужен. Скрытого смысла в этой фразе нет, просто очень хотелось помочь дочке, которая сейчас живет в двухкомнатной квартире — теперь она переедет к нам в трехкомнатную.

«Кто не позвонил — позавидовал»

Моментально на Петра посыпались поздравления. Звонили даже те, с кем мужчина не общался более десяти лет.

— Мне казалось, что все знакомые ждали моего выигрыша. Все разделяли с нами радость, душевно поздравляли, ничего плохого в свой адрес я не слышал. Думаю, кто не позвонил, тот просто позавидовал, — смеется Петр.

Наталья и Вадим узнали о выигрыше родителей не из первых уст — им рассказали общие знакомые семьи.





— Дочке позвонила одноклассница и говорит: «Ты знаешь, Наташа, твой папа выиграл квартиру в Минске». Сына тоже обрадовали не мы, а коллеги по работе: «Петрович, твой отец победил в «Удаче в придачу!»

«Огромная кухня — мечта любой хозяйки»

К слову, от поздравлений организаторов Петр тоже был в восторге.

— Ночь, мороз! Мы думали приедет максимум два человека, а оказалось — гораздо больше, — вспоминает победитель. — Выехала съемочная группа от нас далеко за полночь — еще подумал, какая же почетная и беспокойная у них работа.

А спустя пару дней супруги Кривошеевы вместе с дочерью приехали получать поздравления уже в Минск.





— Мы сначала в «Евроопте» на Денисовской оказались, там снимали выигравших автомобили. А нас завезли в квартиру и интервьюировали там, — говорит победитель.

Петр с улыбкой рассказывает о своем новом жилище.

— Квартира двухкомнатная, находится на третьем этаже, площадь 63,5 квадратных метров. Сразу увидел большую прихожую, госииную и спальню, а чуть левее от входа - кухню. Поразил модный балкон, застекленный сверху донизу. Мы такого ещё не видели и были в полном восторге — изумительно все сделано! У нас дома кухня 9 квадратов, а там — аж 15. Жена чуть ли не слезами произнесла, что это мечта любой хозяйки. Вы бы видели, как там света много — если не ошибаюсь, восточная сторона. Так что ждем настоящую весну, с утра будем ловить свет в окошке!

«Ремонт для нас — это фитнес»

Проведя семейный совет, пара решила, что переедет в Минск после праздников.

— Будем жить там и параллельно делать ремонт — благо, условия прекрасные: кроватку поставил — и уже уютно. Мы ведь никуда не спешим, на работу нам не надо. Поэтому покупай материалы, да и работай. Тем более, мы с женой это любим и рассматриваем не как тягость, а как фитнес, — улыбается он. — С мая по октябрь мы постоянно на даче под Гомелем. Обрабатываем грядки, газон косим, все время что-то ремонтируем. Там прекрасный свежий воздух, поэтому с утра ходим на речку и гуляем по лесу. Просыпаемся в 6-7 — и за работу. Хотя, какая это работа — отдых, да и только. Там не как в городе, не нужно прихорашиваться, чтобы выйти в магазин или к соседям. По выходным приезжают внуки. Сын, который живет в Минске, бывает, гостит с семьей и по нескольку недель. Моя жена очень любит цвететоводство разводить — у нас семь клумб с разными цветами. Мои любимые — цинии, там цвета очень красивые: и пурпурные, и желтые, и оранжевые. Еще есть бархатцы, ромашки.

На вопрос о деньгах на ремонт Петр отвечает следующее:

— Планируем делать скромно и качественно, даже не задумывались о какой-то излишней роскоши. Конечно, не могу похвастаться золотыми горами, но судьба сделала такой подарок — мы не смеем сетовать. Я думаю, дети тоже откликнутся, помогут, ведь недвижимость в будущем перейдет к ним. Насчет продажи даже не задумывались: деньги потратим быстро, а тут память на века.





К слову, в трехкомнатную Гомельскую квартиру планирует заселиться дочь Наталья.

— У нее двое детей, теперь будет у каждого внука по комнате, — делится планами глава семейства.

Играть в «Удачу в придачу!» пара продолжила в тот же вечер.

— После звонков с поздравлениями сразу пошли в «Евроопт», чтобы прогуляться и снять напряжение, а заодно закупились — на два кода. Так сказать, отблагодарили магазин: мы в него всегда верили и продолжаем с ним дружить. Выигрывать уже не собираемся. Вообще, я всегда счастлив поделиться своей радостью, а теперь пусть повезет другим людям, — желает напоследок Петр.

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