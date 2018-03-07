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10 марта состоится «прямая телефонная линия» с зампредом Брестского облисполкома Вадимом Ольшевским
07.03.2018 — Новости Общества | Раённыя буднi (Пружаны)
10 марта 2018 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Ольшевским Вадимом Ивановичем по вопросам строительства жилья, жилищно коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8 0162 21 31 21
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10 марта 2018 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Ольшевским...
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