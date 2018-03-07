﻿ Адвокат из Беларуси вышла в финал проекта телекомпании BBC. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Адвокат из Беларуси вышла в финал проекта телекомпании BBC

07.03.2018 10:00 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адвокат бюро "Цивилистика" Гомельской областной коллегии адвокатов Оксана Кусмерик вышла в финал интеллектуальной игры "Гений", сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут.

Оксана Кусмерик - единственный участник от Беларуси в этой интеллектуальной игре - всемирно известном проекте телекомпании BBC, который в Англии называется Mastermind. Она успешно прошла отборочный тур программы и приняла участие в двух раундах интеллектуальной игры, где показала самый высокий результат в борьбе с тремя сильнейшими российскими участниками и вышла в финал.

Интеллектуальная игра "Гений" стартовала в 2017 году в эфире телеканала "Россия К". В Англии передача идет уже более сорока лет. Участнику для получения почетного титула Mastermind необходимо пройти отборочные игры и победить в финале - за определенное время дать как можно большее количество правильных ответов на вопросы.

"Гений" вызвал огромный интерес у телезрителей, собрав у экранов самую широкую аудиторию. Здесь идет проверка знаний по огромному кругу вопросов: литературе, искусству, науке и др. Осложняется ситуация волнением, ограниченным временем. В результате награда достается не только самому знающему, но и с крепкими нервами.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 173
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адвокат бюро "Цивилистика" Гомельской областной коллегии адвокатов Оксана Кусмерик вышла в финал интеллектуальной игры "Гений",...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Кто не поздравил - тот позавидовал". Гомельчанин выиграл квартиру и переезжает в Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика