Мингорисполком отчитался, что в минувший сильный снегопад на расчистку улиц вывели более тысячи единиц техники и около 40 тысяч человек. Одна из них — Валентина Ивановна. Сама она живет в Пуховичском районе, но почти каждый день встает в 4 утра, чтобы к восьми приехать убирать столичные улицы. Летом — с метлой, а зимой — с киркой и лопатой.

Дети ее ругают и давно советуют уволится, но она продолжает чистить город от снега. Говорит, работа ей нравится. История Валентины Ивановны — в нашем видео.

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