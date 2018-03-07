В Беларуси приведен в исполнение очередной смертный приговор

Sputnik со ссылкой на заявление белорусского правозащитного центра "Весна" сообщает о приведении в исполнение очередного смертного приговора в Беларуси. Так, по данным организации, в октябре 2017 года был расстрелян Кирилл Казачек, который известен как детоубийца из Мозыря. Напомним, 31 января 2016 года Кирилл Казачек позвонил в дежурную часть Мозырского РОВД и сообщил, что убил своих детей. По данным следствия, мужчина задушил свою 9-летнюю дочь, а затем нанес удар по голове молотком 17-летнему сыну. После чего преступник решил покончить жить самоубийством, однако выжил после падения с четвертого этажа. На допросе мужчина заявил, что сделал это из ревности, чтобы супруга не ушла к другому. Мужчина был признан виновным по п. 1 и 2 ч. 2 ст. 139 (убийство) УК РБ и приговорен к высшей мере наказания. После вынесения приговора Казачек написал заявление, которое гласило, что он не будет оспаривать судебное решение, отозвав тем самым апелляционную жалобу адвоката, направленную в Верховный суд страны. Стоит отметить, что решение суда осудили в ЕС. Вопрос был поднят на заседании ПАСЕ.

К слову, смертной казни ожидают фигуранты громкого дела об убийстве, которое произошло на Алибегова - Александр Жильников и Вячеслав Сухарко, которые убили с особой жестокостью трех человек. К смертной казни приговорен также рецидивист, который ранее был судим за кражи и убийство, 33-летний Алексей Михаленя. Мужчина был признан виновным в марте 2017 года в убийстве двух пенсионеров.

"Черные риелторы" - Игорь Гершанков и Семен Бережнов были приговорены к смертной казне летом 2017 года. По данным следствия, преступники в составе организованной банды находили пожилых и одиноких людей с квартирой, а затем уговаривали их продавать или обменять свое жилье. После чего они накачивали их медицинскими препаратами и усыпленными закапывали в землю.

Еще один приговоренный к смертной казни был расстрелян в 2017 году - Сергей Остриков, который был признан виновным в изнасиловании и убийстве двух женщин. Заметим, что в нашей стране смертная казнь не применяется в отношении несовершеннолетних лиц, женщин и пожилых людей.

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