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Суд вынес приговор еще одному взяткодателю по делу Ошмянской таможни

07.03.2018 10:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Центрального района Минска вынес приговор еще одному из взяткодателей по громкому процессу Ошмянской таможни. Российский бизнесмен Андрей Муратов обвинялся по ч. 2 ст. 431 УК «Дача взятки в крупном размере». Его приговорили к штрафу и освободили в зале суда.


Фото: Катерина Борисевич, TUT.BY

Андрея Муратова признали виновным, но учитывая статью 70 УК РБ, освободили прямо в зале суда. В доход государства ему необходимо будет выплатить штраф в размере 1000 базовых величин — 24 500 рублей. 10 дней до момента вступления приговора в законную силу Андрей Муратов должен будет находиться в Беларуси.

Статья 70 УК РБ предусматривает назначение более мягкого наказания. По словам гособвинителя, в деле Муратова суд усмотрел ряд смягчающих обстоятельств. Среди них, например, состояние здоровья, малолетний ребенок, добровольный отказ от преступной деятельности, а также то, что обвиняемый полностью признал вину.

Напомним, по версии следствия, Муратов передал Валерию Башлыкевичу, бывшему начальнику отдела таможенного оформления и контроля Ошмянской таможни, 158 850 долларов. Еще летом 2017 года Башлыкевич был признан виновным в получении взятки и приговорен к 7,5 года лишения свободы. В суд его привозили под конвоем, теперь он свидетель по делу Муратова.

Российского бизнесмена задержали по линии Интерпола 2 июля 2017 года в аэропорту Дюссельдорфа.

— В один из дней 2013 года, находясь в Ошмянском районе, договорился с Башлыкевичем о передаче взятки за перевоз цветов через границу без дополнительной проверки, — зачитал обвинение прокурор.

Как правило, взятки Муратов, по данным обвинения, передавал на заправках или стоянках. Чтобы перечислить все машины с цветами, которые пересекли границу за взятки, гособвинителю понадобилось 20 минут.

Вину обвиняемый полностью признал.

Напомним, приговор верхушке Ошмянской таможни Минский областной суд вынес еще 8 августа 2017 года. Все 16 фигурантов уголовного дела были признаны виновными в получении взяток. Максимальный срок — 11,5 года усиленного режима — получил бывший таможенник и бизнесмен Гарник Сарумянц. Именно у него под ванной нашли наличными 1,8 миллиона долларов. В ходе процесса Сарумянц заявил: деньги не его, их попросил провезти через границу знакомый бизнесмен, но в последний момент Сарумянц передумал. Владелец крупной суммы до сих пор в розыске, а 1,8 миллиона были конфискованы по приговору в доход государства.

По версии следствия, с 2010 по 2015 годы сотрудники пункта пропуска «Каменный Лог» брали взятки за беспрепятственный проезд через границу фур с цветами. За одну машину с цветами в горшках бизнесмены платили таможенникам 150 долларов, за срезанные — 50−300. Во время судебного процесса кто-то вину признал полностью, кто-то частично и только Юрий Ковальчук и Игорь Бубнов настаивали на своей невиновности. Услышав, какое суровое наказание для них запросил гособвинитель, некоторые фигуранты тут же погасили ущерб. Например, двое обвиняемых заплатили примерно по 120 тысяч долларов, один — 90 тысяч, еще один — 60 тысяч. Это было учтено. Бывшие таможенники получили от 5 до 12 лет лишения свободы, их имущество должно быть конфисковано.

Единственным, кто вышел из клетки после приговора, стал литовский бизнесмен Артур Тураев. Его признали виновным в даче взяток и приговорили к штрафу в две тысячи базовых величин. Бизнесмен рассказывал, ошмянские таможенники вынудили его давать взятки, они специально игнорировали фуры с цветами Тураева на границе и товар погибал. Кстати, из Беларуси литовский бизнесмен смог уехать не так давно, когда приговор Минского областного суда вступил в законную силу.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд вынес приговор еще одному из взяткодателей по громкому процессу Ошмянской таможни. Российский бизнесмен Андрей Муратов обвинялся по ч. 2 ст. 431 УК "Дача взятки в...

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