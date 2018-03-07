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Суд вынес приговор еще одному взяткодателю по делу Ошмянской таможни
07.03.2018 10:59 — Новости Общества | Tut.by
Суд Центрального района Минска вынес приговор еще
Андрея Муратова признали виновным, но учитывая статью 70 УК РБ, освободили прямо в зале суда. В доход государства ему необходимо будет выплатить штраф в размере 1000 базовых величин — 24 500 рублей. 10 дней до момента вступления приговора в законную силу Андрей Муратов должен будет находиться в Беларуси.
Статья 70 УК РБ предусматривает назначение более мягкого наказания. По словам гособвинителя, в деле Муратова суд усмотрел ряд смягчающих обстоятельств. Среди них, например, состояние здоровья, малолетний ребенок, добровольный отказ от преступной деятельности, а также то, что обвиняемый полностью признал вину.
Напомним, по версии следствия, Муратов передал Валерию Башлыкевичу, бывшему начальнику отдела таможенного оформления и контроля Ошмянской таможни, 158 850 долларов. Еще летом 2017 года Башлыкевич был признан виновным в получении взятки и приговорен к 7,5 года лишения свободы. В суд его привозили под конвоем, теперь он свидетель по делу Муратова.
Российского бизнесмена задержали по линии Интерпола 2 июля 2017 года в аэропорту Дюссельдорфа.
— В один из дней 2013 года, находясь в Ошмянском районе, договорился с Башлыкевичем о передаче взятки за перевоз цветов через границу без дополнительной проверки, — зачитал обвинение прокурор.
Как правило, взятки Муратов, по данным обвинения, передавал на заправках или стоянках. Чтобы перечислить все машины с цветами, которые пересекли границу за взятки, гособвинителю понадобилось 20 минут.
Вину обвиняемый полностью признал.
Напомним, приговор верхушке Ошмянской таможни Минский областной суд вынес еще 8 августа 2017 года. Все 16 фигурантов уголовного дела были признаны виновными в получении взяток. Максимальный срок — 11,5 года усиленного режима — получил бывший таможенник и бизнесмен Гарник Сарумянц. Именно у него под ванной нашли наличными
По версии следствия, с 2010 по 2015 годы сотрудники пункта пропуска «Каменный Лог»
Единственным, кто вышел из клетки после приговора, стал литовский бизнесмен Артур Тураев. Его признали виновным в даче взяток и приговорили к штрафу в две тысячи базовых величин. Бизнесмен рассказывал, ошмянские таможенники вынудили его давать взятки, они специально игнорировали фуры с цветами Тураева на границе и товар погибал. Кстати, из Беларуси литовский бизнесмен смог уехать не так давно, когда приговор Минского областного суда вступил в законную силу.
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Суд вынес приговор еще одному из взяткодателей по громкому процессу Ошмянской таможни. Российский бизнесмен Андрей Муратов обвинялся по ч. 2 ст. 431 УК "Дача взятки в...
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