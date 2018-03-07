Суд вынес приговор еще одному взяткодателю по делу Ошмянской таможни

Суд Центрального района Минска вынес приговор еще одному из взяткодателей по громкому процессу Ошмянской таможни. Российский бизнесмен Андрей Муратов обвинялся по ч. 2 ст. 431 УК «Дача взятки в крупном размере». Его приговорили к штрафу и освободили в зале суда.



Фото: Катерина Борисевич, TUT.BY

Андрея Муратова признали виновным, но учитывая статью 70 УК РБ, освободили прямо в зале суда. В доход государства ему необходимо будет выплатить штраф в размере 1000 базовых величин — 24 500 рублей. 10 дней до момента вступления приговора в законную силу Андрей Муратов должен будет находиться в Беларуси.

Статья 70 УК РБ предусматривает назначение более мягкого наказания. По словам гособвинителя, в деле Муратова суд усмотрел ряд смягчающих обстоятельств. Среди них, например, состояние здоровья, малолетний ребенок, добровольный отказ от преступной деятельности, а также то, что обвиняемый полностью признал вину.

Напомним, по версии следствия, Муратов передал Валерию Башлыкевичу, бывшему начальнику отдела таможенного оформления и контроля Ошмянской таможни, 158 850 долларов. Еще летом 2017 года Башлыкевич был признан виновным в получении взятки и приговорен к 7,5 года лишения свободы. В суд его привозили под конвоем, теперь он свидетель по делу Муратова.

Российского бизнесмена задержали по линии Интерпола 2 июля 2017 года в аэропорту Дюссельдорфа.

— В один из дней 2013 года, находясь в Ошмянском районе, договорился с Башлыкевичем о передаче взятки за перевоз цветов через границу без дополнительной проверки, — зачитал обвинение прокурор.

Как правило, взятки Муратов, по данным обвинения, передавал на заправках или стоянках. Чтобы перечислить все машины с цветами, которые пересекли границу за взятки, гособвинителю понадобилось 20 минут.

Вину обвиняемый полностью признал.

Напомним, приговор верхушке Ошмянской таможни Минский областной суд вынес еще 8 августа 2017 года. Все 16 фигурантов уголовного дела были признаны виновными в получении взяток. Максимальный срок — 11,5 года усиленного режима — получил бывший таможенник и бизнесмен Гарник Сарумянц. Именно у него под ванной нашли наличными 1,8 миллиона долларов . В ходе процесса Сарумянц заявил: деньги не его, их попросил провезти через границу знакомый бизнесмен, но в последний момент Сарумянц передумал. Владелец крупной суммы до сих пор в розыске, а 1,8 миллиона были конфискованы по приговору в доход государства.

По версии следствия, с 2010 по 2015 годы сотрудники пункта пропуска «Каменный Лог» брали взятки за беспрепятственный проезд через границу фур с цветами. За одну машину с цветами в горшках бизнесмены платили таможенникам 150 долларов, за срезанные — 50−300. Во время судебного процесса кто-то вину признал полностью, кто-то частично и только Юрий Ковальчук и Игорь Бубнов настаивали на своей невиновности. Услышав, какое суровое наказание для них запросил гособвинитель, некоторые фигуранты тут же погасили ущерб. Например, двое обвиняемых заплатили примерно по 120 тысяч долларов , один — 90 тысяч, еще один — 60 тысяч. Это было учтено. Бывшие таможенники получили от 5 до 12 лет лишения свободы, их имущество должно быть конфисковано.

Единственным, кто вышел из клетки после приговора, стал литовский бизнесмен Артур Тураев. Его признали виновным в даче взяток и приговорили к штрафу в две тысячи базовых величин. Бизнесмен рассказывал, ошмянские таможенники вынудили его давать взятки, они специально игнорировали фуры с цветами Тураева на границе и товар погибал. Кстати, из Беларуси литовский бизнесмен смог уехать не так давно, когда приговор Минского областного суда вступил в законную силу.