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Погода на длинные выходные: на юго-западе страны оттепель, в остальных районах - морозы

07.03.2018 11:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Весна запаздывает — 8 марта будет преобладать зимний характер погоды, и лишь в юго-западных районах нашей страны ожидается оттепель. Об этом сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

8 марта, в четверг, погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы. Ожидается преобладание облачной погоды, на большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег, по юго-западу страны с дождем. Местами ожидается туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит от 0 °C по юго-западу до -7°С по северо-востоку, максимальная температура днем в основном −3…+2°С, в юго-западных районах страны она повысится до +3…7°С.

В пятницу, 9 марта, атмосферные фронты продолжат поставлять теплый воздух с юго-запада Европы. Ожидается преобладание облачной погоды, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами ожидается туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью понизится до 0…−6°С, максимальная температура днем в основном составит −2…+4°С, по западу страны воздух прогреется до +5…+8°С.

10 марта, в субботу, сохранится сырая неустойчивая погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Местами ожидается туман, ночью и утром слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −4…+1°С, максимальная температура днем −1…+4°С, в юго-западных районах +5…7°С.

В воскресенье, 11 марта, в отдельных районах Беларуси пройдут осадки — дождь, мокрый снег. Местами ожидается туман, ночью и утром слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью подморозит и температура воздуха минимальная понизится до −2…7°С, максимальная температура днем составит −2…+4°С; в юго-западных районах страны теплее — ночью около 0°C, дневные максимумы достигнут +5…8°С.

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8 марта ожидается преобладание облачной погоды, на большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег, по юго-западу страны с дождем.

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