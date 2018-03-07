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Пять детских игровых комплексов установят в Бресте к июню
07.03.2018 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Бренд «Сочный» при поддержке Брестского горисполкома реализует в городе над Бугом масштабный проект «Сочный дворик».
Благотворительная программа была запущена в 2017 году и основная цель ее — улучшить детскую городскую инфраструктуру. В рамках проекта «Сочный дворик» в Минске уже установили 20 современных безопасных игровых комплексов: 10 площадок — в парках и еще 10 площадок — во дворах.
Теперь организаторы перемещаются в областные центры.
Один из пяти детских игровых комплексов к июню установят в брестском городском Парке культуры и отдыха имени 1-го мая. Еще четыре двора города, в котором в рамках проекта появится современный игровой комплекс, будут определяться с помощью конкурса. В нем принять участие может любой брестчанин.
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Один из пяти детских игровых комплексов к июню установят в городском Парке культуры и отдыха имени 1-го мая.
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