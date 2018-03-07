Пять детских игровых комплексов установят в Бресте к июню

Бренд «Сочный» при поддержке Брестского горисполкома реализует в городе над Бугом масштабный проект «Сочный дворик».



Фото: Вечерний Брест

Благотворительная программа была запущена в 2017 году и основная цель ее — улучшить детскую городскую инфраструктуру. В рамках проекта «Сочный дворик» в Минске уже установили 20 современных безопасных игровых комплексов: 10 площадок — в парках и еще 10 площадок — во дворах.

Теперь организаторы перемещаются в областные центры.

Один из пяти детских игровых комплексов к июню установят в брестском городском Парке культуры и отдыха имени 1-го мая. Еще четыре двора города, в котором в рамках проекта появится современный игровой комплекс, будут определяться с помощью конкурса. В нем принять участие может любой брестчанин.

Чтобы двор принял участие в конкурсе необходимо: 1. Оставить заявку на сайте сочныйдворик.бел с 1 марта по 31 марта включительно. 2. Заявки принимаются в свободной форме (рисунок, фотография, репортаж, рассказ, видео, снятое на телефон, или даже флэшмоб всем двором). 3. C 1 по 29 апреля представители бренда «Сочный» вместе с городскими властями выберут четыре двора, где установят игровой комплекс. 4. Итоги конкурса будут опубликованы 30 апреля на сайте сочныйдворик.бел. 5. В период с мая по июнь 2018 года детские игровые комплексы будут установлены на территории дворов-победителей конкурса.