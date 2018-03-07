﻿ Витебляне могут выбрать дворы, где поставят новые яркие детские площадки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Витебляне могут выбрать дворы, где поставят новые яркие детские площадки

07.03.2018 11:49 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Витебске к июню планируют установить пять новых детских игровых комплексов. Одна уже точно появится в парке Железнодорожников возле Юрьевой горки. Места для остальных можете выбрать вы.


Игровые площадки появятся в Витебске в рамках проекта «Сочный дворик», который реализует бренд «Сочный» при поддержке горисполкома.

— 20 детских площадок уже появилось в парках и во дворах Минска. В 2018 году мы установим еще 25 комплексов в областных городах. 4 площадки появятся во дворах по результатам конкурса заявок, и одна — в городском парке. В комплексах есть все, чтобы порадовать ребенка: горка, канат, «рукоход», качели с европейским сидением и многое другое. Площадка сделана из дерева и рассчитана на детей в возрасте от 2 лет, — говорят организаторы.

Если вы хотите, чтобы новая горка появилась именно в вашем дворе, нужно до 31 марта включительно отправить заявку на сайт проекта «Сочный дворик». Заявки принимают в свободной форме (рисунок, фотография, репортаж, рассказ, видео, снятое на телефон, флешмоб всем двором).

До 29 апреля организаторы и городские власти выберут четыре двора, где установят игровые комплексы. Итоги конкурса опубликуют 30 апреля на сайте проекта. В мае-июне площадки установят.

В дальнейшем компания планирует привезти такие игровые комплексы и в районные города.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 100
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна уже точно появится в парке Железнодорожников возле Юрьевой горки. Места для остальных определят сами витебляне.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Погода на длинные выходные: на юго-западе страны оттепель, в остальных районах - морозы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика