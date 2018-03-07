Витебляне могут выбрать дворы, где поставят новые яркие детские площадки

В Витебске к июню планируют установить пять новых детских игровых комплексов. Одна уже точно появится в парке Железнодорожников возле Юрьевой горки. Места для остальных можете выбрать вы.





Игровые площадки появятся в Витебске в рамках проекта «Сочный дворик», который реализует бренд «Сочный» при поддержке горисполкома.

— 20 детских площадок уже появилось в парках и во дворах Минска. В 2018 году мы установим еще 25 комплексов в областных городах. 4 площадки появятся во дворах по результатам конкурса заявок, и одна — в городском парке. В комплексах есть все, чтобы порадовать ребенка: горка, канат, «рукоход», качели с европейским сидением и многое другое. Площадка сделана из дерева и рассчитана на детей в возрасте от 2 лет, — говорят организаторы.

Если вы хотите, чтобы новая горка появилась именно в вашем дворе, нужно до 31 марта включительно отправить заявку на сайт проекта «Сочный дворик». Заявки принимают в свободной форме (рисунок, фотография, репортаж, рассказ, видео, снятое на телефон, флешмоб всем двором).

До 29 апреля организаторы и городские власти выберут четыре двора, где установят игровые комплексы. Итоги конкурса опубликуют 30 апреля на сайте проекта. В мае-июне площадки установят.

В дальнейшем компания планирует привезти такие игровые комплексы и в районные города.