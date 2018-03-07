В пиджаках для подростков - внутренний карман. В Беларуси прописали ГОСТ для школьной формы

Неделю назад в Беларуси утвердили госстандарт одежды для учащихся. Инициатор его разработки — концерн «Беллегпром», приложили руку к документу и два министерства: образования и здравоохранения. TUT.BY выяснил, какой должна быть одежда для школьников по специальному госстандарту.



Снимок использован для иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На одежде, сшитой по госстандарту, будет специальная маркировка. Обещают, что ее можно будет увидеть в магазинах к новому учебному году.

— Этот стандарт не обязателен, это рекомендация, — объяснила TUT.BY пресс-секретарь концерна Наталья Кравцова. — Если вас что-то не будет устраивать в одежде, сшитой по госстандарту, вы увидите на соседней полке другую, вы имеете право ее купить, носить. Другое дело — здоровье вашего ребенка. Гигроскопичность, гигиеничность одежды. Нужно, чтобы швы не расходились. Вы должны знать, что у ребенка, который шесть часов провел в школьной одежде, не проявится на нее аллергия.

TUT.BY почитал госстандарт «Одежда для учащихся учреждений общего и среднего образования» (СТБ 2517−2017). В нем мы не нашли определения, одежда какого фасона относится к деловому стилю, не прописаны там и цвета тканей для школьной одежды.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По стандарту одежда для школьников может быть самых разных видов: это костюмы, пиджаки, жителы, жакеты, джемперы, брюки, платья, сарафаны, блузки, верхние сорочки. По согласованию с заказчиком, этот перечень может быть и шире.

В документе прописаны размеры одежды для младших и старших школьников, а также подростков.

Много требований к материалом для школьной одежды. Костюмы, платья, сарафаны для учащихся следует шить из шерстяных, полушерстяных и смешанных тканей, в которых не меньше 30% искуственных волокон. Сорочки и блузки — из тканей из натуральных волокон, искусственных волокон, а также из их смеси с синтетическими волокнами (не более 50%). В трикотажной одежде синтетических волокон должно быть не больше 70%.

Раньше представители «Беллегпрома» уже отмечали, что добавление вискозы в натуральные ткани позволило шить одежду, которая не колется , а значит, больше нравится детям.

Госстандарт прописывает, насколько крепкой должна быть школьная одежда и сильно ли должна мяться.

В пиджаках с подкладкой для подростков и старших школьников должен быть по-крайней мере один внутренний карман. В большинстве случаев — на застежке, но, по согласованию с заказчиком, можно и без.

Швы и строчки на школьной одежде должны быть ровными, концы ниток — закреплены и отрезаны, срезы швов — обметаны. Воротник, карманы и многие другие детали должны быть обработаны так, чтобы элементы одежды сохраняли свою форму.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Госстандарт отмечает, что в одежде из ткани в полоску, в клетку или с другим узором, рисунок должен быть симметричным, полосы и клетки должны совпадать, если заранее не предусмотрено другое.

Одежда для школьников должна соответствовать требованиям госстандарта по гигроскопичности (способности материала поглощать и отдавать влагу), воздухопроницаемости.

Одежда для школьников будет промаркирована как «одежда для учащихся учреждений общего среднего образования».

О том, что в Беларуси появится госстандарт одежды для учащихся, стало известно в августе 2017 года.



Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/gosstandart-odezhdy-dlja-uchaschihsja-mozhet-byt-utverzhden-k-kontsu-goda-260814−2017/

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна заместитель председателя концерна «Беллегпром»Читать полностью:При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Заместитель председателя концерна «Беллегпром» Александр Яковчиц отмечал, что главная цель работы над государственным стандартом — устранить разночтения в понимании того, что же является одеждой делового стиля.

— Ребенок может считать, что это одежда делового стиля, а в учреждении образования могут думать по-другому. Поэтому все нормы, начиная от технологий производства и заканчивая упаковкой, будут предусмотрены в этом стандарте. И мы будем четко понимать, что конкретное изделие по всем нормам производства и состава ткани относится к одежде делового стиля и пригодно для того, чтобы носить его в школу, — говорил Александр Яковчиц.



Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/gosstandart-odezhdy-dlja-uchaschihsja-mozhet-byt-utverzhden-k-kontsu-goda-260814−2017/

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна По его словам, главная цель работы над государственным стандартом — устранить разночтения в понимании того, что же является одеждой делового стиля. «Ребенок может считать, что это одежда делового стиля, а в учреждении образования могут думать по-другому. Поэтому все нормы, начиная от технологий производства и заканчивая упаковкой, будут предусмотрены в этом стандарте. И мы будем четко понимать, что конкретное изделие по всем нормам производства и состава ткани относится к одежде делового стиля и пригодно для того, чтобы носить его в школу», — отметил заместитель председателя концерна.Читать полностью:При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна



Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/gosstandart-odezhdy-dlja-uchaschihsja-mozhet-byt-utverzhden-k-kontsu-goda-260814−2017/

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна «В настоящее время заканчивается работа над государственным стандартом одежды для учащихся. Сейчас он проходит экспертизу в БелГИСС. Полагаю, что к концу этого года он будет утвержден Госстандартом, выйдет в свет, и мы будем руководствоваться этим государственным стандартом при производстве одежды для школьников», — сказал Александр Яковчиц. По его словам, главная цель работы над государственным стандартом — устранить разночтения в понимании того, что же является одеждой делового стиля. «Ребенок может считать, что это одежда делового стиля, а в учреждении образования могут думать по-другому. Поэтому все нормы, начиная от технологий производства и заканчивая упаковкой, будут предусмотрены в этом стандарте. И мы будем четко понимать, что конкретное изделие по всем нормам производства и состава ткани относится к одежде делового стиля и пригодно для того, чтобы носить его в школу», — отметил заместитель председателя концерна.Читать полностью:При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна



Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/gosstandart-odezhdy-dlja-uchaschihsja-mozhet-byt-utverzhden-k-kontsu-goda-260814−2017/

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна По его словам, главная цель работы над государственным стандартом — устранить разночтения в понимании того, что же является одеждой делового стиля. «Ребенок может считать, что это одежда делового стиля, а в учреждении образования могут думать по-другому. Поэтому все нормы, начиная от технологий производства и заканчивая упаковкой, будут предусмотрены в этом стандарте. И мы будем четко понимать, что конкретное изделие по всем нормам производства и состава ткани относится к одежде делового стиля и пригодно для того, чтобы носить его в школу», — отметил заместитель председателя концерна.Читать полностью:При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна