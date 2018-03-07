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Работа системы АИС "Расчет" восстановлена
07.03.2018 12:35 — Новости Общества | БелТА
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа системы АИС "Расчет" восстановлена. Такая информация размещена на сайте НКФО "ЕРИП", сообщает БЕЛТА.
"Система АИС "Расчет" восстановлена. Приносим извинения за предоставленные неудобства", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, сегодня наблюдались замедления в работе системы АИС "Расчет".-0-
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7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа системы АИС "Расчет" восстановлена. Такая информация размещена на сайте НКФО "ЕРИП", сообщает БЕЛТА. "Система АИС "Расчет"...
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