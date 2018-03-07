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Работа системы АИС "Расчет" восстановлена

07.03.2018 12:35 — Новости Общества | БелТА  
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Работа системы АИС "Расчет" восстановлена

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа системы АИС "Расчет" восстановлена. Такая информация размещена на сайте НКФО "ЕРИП", сообщает БЕЛТА.

"Система АИС "Расчет" восстановлена. Приносим извинения за предоставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня наблюдались замедления в работе системы АИС "Расчет".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа системы АИС "Расчет" восстановлена. Такая информация размещена на сайте НКФО "ЕРИП", сообщает БЕЛТА. "Система АИС "Расчет"...

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