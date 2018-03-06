Задержан управленец крупного промпредприятия, который отправлял заводчан работать на свои стройки

В столице расследуют уголовное дело в отношении начальника цеха строительства и благоустройства одного из крупных промышленных предприятий. Руководитель неофициально отправлял рабочих с завода на свои стройки и начислял премии, часть которых присваивал себе. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома .

В результате проверок выяснилось, работники завода, вместо основной смены, ездили работать в Минскую область на строительные объекты начальника цеха и на объекты его знакомых. Для этого руководитель сделал фиктивное направление якобы на стройку в сельскохозяйственном цехе в Логойском районе.

Также заводчанам за эти работы на стройках необоснованно начислялись премии, часть которых они отдавали начальнику цеха. В этом вопросе руководителю помогала ведущий инженер по организации и нормированию труда управления организации труда, заработной платы и управленческих процессов. Она начисляла зарплату, вела табельный учет, куда были вписаны недостоверные сведения, вела контроль за стимулирующими и иными выплатами работникам подразделения. Заместитель же начальника, зная, что происходит, не сообщил об этом вышестоящему руководителю.

По подсчетам после проверок, такая деятельность нанесла ущерб предприятию на сумму свыше 25 тысяч рублей.

В отношении начальника цеха и ведущего инженера расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, группой лиц, в крупном размере) УК РБ по 9 эпизодам. Они арестованы.

В отношении начальника цеха также возбуждено уголовное дело за указанные действия в ч.3 ст. 424 УК РБ (злоупотребление властью или служебными полномочиями). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье ч.2 ст. 425 (бездействие должностного лица) в отношении заместителя начальника. Наказание по этой статье предусматривает штраф или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Сейчас продолжается расследование. Уголовные дела находятся в Следственном комитете Партизанского района.