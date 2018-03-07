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В Минске начался суд над руководителем турфирмы "Калипсо-тур". В деле 98 потерпевших

07.03.2018 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Октябрьского района Минска начал рассматривать дело в отношении руководителя фирмы «Калипсо-тур». Юлию Антаневич обвиняют по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи — от 3 до 10 лет лишения свободы. 98 граждан признаны потерпевшими, ущерб — 280 тысяч рублей.


Обвиняемая Юлия Антаневич с июля 2017 года находится под стражей. Фото сделано до начала судебного заседания 7 марта 2018 года.

Возле зала заседания начала суда ожидают потерпевшие — более 20 человек.

Обвиняемая Юлия Антаневич с конца июля 2017 года находится под стражей, на суд ее привезли под конвоем. В зале заседания она сидит за решеткой и отворачивается от фото- и видеокамер.

Как обвиняемая сама призналась в суде, до того, как ее взяли под стражу, работала директором турфирмы «Калипсо-тур». Ей 26 лет, у нее среднее образование, детей нет, не замужем. Как ранее сообщали в управлении Следственного комитета по Минску, следователи выяснили, она руководила организацией турпоездок от имени ООО «Калипсо-тур» и ИП «Борздый».


Потерпевшими признаны 98 граждан. Сегодня в суд пришли более 20 человек.

В начале заседания было заявлено ходатайство об изменении меры пресечения для обвиняемой. Речь шла о том, чтобы ее освободили из-под стражи. Однако прокурор не увидела для этого оснований, так как Юлию Антаневич обвиняют в тяжком преступлении, а потерпевшие практически хором сказали, что они против того, чтобы девушку выпустили из-под стражи — якобы она может скрыться.

Суд ходатайство стороны обвиняемой отклонил, оставив ее под стражей.


Фото сделано до начала судебного заседания 7 марта 2018 года.

Обвиняемая заявила ходатайство об ознакомлении с материалами дела, заметив, что ранее их не читала. Судья это ходатайство отклонил, пояснив, что, действительно, протокол ознакомления был подписан только следователем, а она отказалась от ознакомления, и 1 марта этого года заявила ходатайство. Ей предоставили 15 томов с копиями договоров, чтобы она могла их прочесть с 3 по 6 марта, но она также отказалась это делать.

— У вас было время ознакомиться с материалами дела, — пояснил свою позицию судья.

Известно, что на стадии предъявления обвинения Юлия Антаневич вину признала частично.

Как ранее сообщили в Управлении Следственного комитета по Минску, с октября 2016-го по июль 2017 года девушка распоряжалась деньгами клиентов «по своему усмотрению». Она обещала пострадавшим, что рассчитается за сорванные поездки позже, однако продолжала заключать новые договоры. Прокурор в суде обратила внимание, что обвиняемая не только оформляла туры, но и оказывала услуги по оформлению страховок, виз и заказу трансферов.

В ходе следствия установлено 98 потерпевших. Ущерб — более 280 тысяч рублей. Ранее выяснилось, что обвиняемая проигрывала деньги клиентов в казино.

В начале июля 2017 года в милицию обратились люди и рассказали о том, что в ООО «Калипсо Тур» купили путевки за границу, но туры не состоялись. В частности, речь шла о поездках в Испанию, Грецию, Египет, Турцию, Чехию, Болгарию и Кипр. Некоторым из них начали возвращать деньги, но о массовых выплатах речь не шла.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Октябрьского района Минска начал рассматривать дело в отношении руководителя фирмы "Калипсо-тур". Ее обвиняют по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество в особо крупном...

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