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В Минске начался суд над руководителем турфирмы "Калипсо-тур". В деле 98 потерпевших
07.03.2018 13:05 — Новости Общества | Tut.by
Суд Октябрьского района Минска начал рассматривать дело в отношении руководителя фирмы «Калипсо-тур». Юлию Антаневич обвиняют по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи — от 3 до 10 лет лишения свободы. 98 граждан признаны потерпевшими, ущерб — 280 тысяч рублей.
Возле зала заседания начала суда ожидают потерпевшие — более 20 человек.
Обвиняемая Юлия Антаневич с конца июля 2017 года находится под стражей, на суд ее привезли под конвоем. В зале заседания она сидит за решеткой и отворачивается от фото- и видеокамер.
Как обвиняемая сама призналась в суде, до того, как ее взяли под стражу, работала директором турфирмы «Калипсо-тур». Ей 26 лет, у нее среднее образование, детей нет, не замужем. Как ранее
В начале заседания было заявлено ходатайство об изменении меры пресечения для обвиняемой. Речь шла о том, чтобы ее освободили из-под стражи. Однако прокурор не увидела для этого оснований, так как Юлию Антаневич обвиняют в тяжком преступлении, а потерпевшие практически хором сказали, что они против того, чтобы девушку выпустили из-под стражи — якобы она может скрыться.
Суд ходатайство стороны обвиняемой отклонил, оставив ее под стражей.
Обвиняемая заявила ходатайство об ознакомлении с материалами дела, заметив, что ранее их не читала. Судья это ходатайство отклонил, пояснив, что, действительно, протокол ознакомления был подписан только следователем, а она отказалась от ознакомления, и 1 марта этого года заявила ходатайство. Ей предоставили 15 томов с копиями договоров, чтобы она могла их прочесть с 3 по 6 марта, но она также отказалась это делать.
— У вас было время ознакомиться с материалами дела, — пояснил свою позицию судья.
Известно, что на стадии предъявления обвинения Юлия Антаневич вину признала частично.
Как ранее сообщили в Управлении Следственного комитета по Минску, с октября 2016-го по июль 2017 года девушка
В ходе
В начале июля 2017 года
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Суд Октябрьского района Минска начал рассматривать дело в отношении руководителя фирмы "Калипсо-тур". Ее обвиняют по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество в особо крупном...
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