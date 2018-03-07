Иногда оказывается, что взрослый человек в последний раз прививался в детстве. Хотя некоторые прививки стоит повторять на протяжении всей жизни. Зачем это делать, как у нас борются с корью и гепатитами, рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Игорь Карпов.

«Информация о неэффективности вакцин спекулятивна»

— Давайте вспомним недавние случаи с корью в Волковыске. Как часто у нас происходят такие вспышки, ведь в прошлом году был всего один завозной случай кори?

— Это не первый случай, когда у нас возникали такие локальные вспышки. Но все они под давлением необходимых мероприятий приходили к логическому завершению. В Волковыске сейчас делают все, чтобы случаи не получили распространения: выявляют и изолируют пациентов, анализируют их контакты, проводят дополнительную вакцинацию. Это комплексные и хорошо отработанные мероприятия.

Корь — такое заболевание: если в одном помещении окажутся несколько человек и один из них будет больным, то заболеют все непривитые и без иммунитета. Нет лечения, направленного против вируса, вызывающего заболевание, поэтому могут быть и тяжелые случаи. Вакцинация — главный и самый эффективный способ предотвратить заболевание. Если человек не прививается от кори, то он заболевает, а это, в определенной мере, безответственность.

Примером такой безответственности для меня стали 1980-е — начало 1990-х годов, когда из-за социальных обстоятельств резко ослабла политика вакцинации и в итоге произошла вспышка дифтерии. Это было и в Беларуси, и в Украине, и в России, и в странах Балтии.



Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Игорь Карпов

— Почему вспышка произошла именно в Волковыске?

— Это может произойти там, где есть иммунологически неблагоприятный контингент — люди, которые отказываются от прививок. Также такие ситуации возникают в тех странах, где ослаблено вакцинальное дело. Все мы знаем, что в Украине и в некоторых странах ЕС сегодня есть проблема с корью.

— Почему люди отказываются от прививок?

— Причины могут быть разные. Отказываться от прививок становится модно, потому что человечество, получив вакцины, забыло о проблемах, которые были раньше.

Некоторые родители считают прививки неэффективными и полагают, что можно обойтись и без них, потому что эти инфекции не на слуху. Но здесь следствие принимается за первопричину, будто инфекция исчезла сама по себе и вакцины бесполезны. Но на самом деле инфекция ушла, потому что людей прививают.

Некоторые не хотят лишних уколов, потому что у них дети-аллергики или потому что прививки не соответствуют их мироощущению и неким религиозным воззрениям. Но надо четко понимать, что ты живешь в обществе, а оно приняло вакцинацию как метод профилактики, и есть вещи, от которых отказываться безответственно.

— Как много у нас тех, кто отказывается от прививок?

— Таких людей не так много, но как видим, проблема существует и на нее нужно смотреть открыто, приводить свои аргументы за вакцинопрофилактику. Если вы зайдете сейчас в интернет, наберете «прививки: за и против» и прочтете 20 первых статей, во многих из них вакцинацию будут напрочь отрицать. В качестве аргументов там будут в том числе приводить и случаи осложнений после прививок. Да, такие случаи бывают, но они редчайшие и служат предметом подробного разбора специалистов.

Чаще всего информация о неэффективности вакцин спекулятивна, ее будто берут из воздуха. Это то же самое, как говорить, что ВИЧ-инфекция — выдуманная проблема. Что на это ответить? Когда эта проблема существует, известен ее возбудитель, он описан, выделены антигены, разработана терапия, которая помогает.





— Стоит ли паниковать из-за кори людям, которые живут в других регионах страны?

— Паника всегда деструктивна. Когда возникают такие ситуации, у людей одновременно появляются и какие-то панические настроения. Но это неправильно, как и неверно самонадеянно считать, что люди одержали победу над всеми инфекциями.

Микроорганизмы прошли огромный эволюционный путь, они существуют и всегда ищут новые биологические ниши. Но бояться и паниковать нельзя, потому что опыт человечества позволяет эффективно бороться с этими инфекциями.

«Не нужно считать грипп заболеванием, на которое можно махнуть рукой»

— Большую часть прививок нам делают в детстве, а от чего стоит привиться взрослым?

— Каждые десять лет надо делать прививку от дифтерии и столбняка. Обе эти инфекции относятся к экзотоксикозам (отравление ядовитыми веществами. — Прим. TUT.BY). И это не пустое слово, в западной литературе его еще называют протеиновым ядом. При дифтерии и столбняке микроорганизмы выделяют очень ядовитые субстанции, даже яды змей значительно уступают им по токсичности.

Прививки против столбняка и дифтерии — очень эффективны, это одна из тех инъекций, которая дает человеку гарантию не заболеть. Но человек должен делать ревакцинацию от столбняка и дифтерии. Помню, много лет назад мы осматривали одну приятную и почтенную особу, которая выздоровела от столбняка. Она сказала, что ее в последний раз прививали, когда она училась в гимназии. Правда, тогда еще и вакцинации как таковой не было.





— Почему каждый год так много говорят о прививках от гриппа?

— В наших широтах грипп — сезонная инфекция. Как правило, он приходит в середине зимы — начале весны и длится шесть-восемь недель. Это средние арифметические цифры. Но не нужно считать грипп заболеванием, на которое можно махнуть рукой. Грипп, в отличие от остальных вирусных респираторных инфекций, может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Прежде всего в мире от гриппа стараются прививать беременных. В США и Австралии большая часть беременных прививается, потому что вакцина защищает и мать, и ребенка в первые полгода жизни. Прививаться можно со второго триместра беременности.

Также прививку от гриппа рекомендуется сделать людям старше 65 лет, тем, у кого хронически обструктивная болезнь легких и бронхиальная астма, ишемическая болезнь сердца, есть риски расстройств мозгового кровообращения. Прививаться надо также тем, у кого большой вес.

Когда пожилые люди во время гриппа лежат дома, они теряют 2−3% мышечной силы за сутки. А если они с высокой температурой лежат 10 дней? Возникшие проблемы могут быть совершенно неожиданными. Это не только обострение старых хронических проблем, которых хватает у пожилых людей. Речь идет о гипертонии, сахарном диабете, бронхиальной астме…

Ослабнув после болезни, пожилой человек может, например, просто не удержать равновесие в самой обычной ситуации, упасть и сломать шейку бедра. К сожалению, есть и такая статистика. Как-то не принято задумываться, что на фоне перенесенного тяжелого гриппа у возрастного пациента может начать прогрессировать опухолевый процесс, на стабилизацию которого ранее было потрачено много усилий.

Часто мы не ищем связь между гриппом и этими заболеваниями, но она есть, поэтому важно поговорить со своими близкими, родителями, пожилыми родственниками о вакцинации.





— У нас делают прививки от пневмококковой инфекции?

— Да, со следующего года они будут включены для всех и в национальный календарь. Сейчас их можно сделать в том числе на платной основе (бесплатно эти прививки сегодня делают только детям из группы риска, например детям с хроническим гепатитом. — Прим. TUT.BY). Многие страны ввели их в календарь прививок для детей, потому что пневмококк — это самый частый респираторный микроб. Бывает, что малыш только пошел — и у него возник отит или синусит. А этот отит чаще всего вызывает пневмококк.

Этот микроб также является причиной многих синуситов, пневмоний, хронически обструктивной болезни легких. И если у человека частые обострения, то ему рекомендуют привиться. Сделать это можно и в 70 лет. Потому что та болезнь, которая легко проходит в 20 и 40 лет, может вызвать проблемы в старшем возрасте. Одними из первых прививать от пневмококка начали именно пожилых людей. И это понятно, потому что, например, в странах ЕС до вакцинации когда-то, по статистике, самой частой причиной смерти у пожилых наряду с онкологическими заболеваниями была пневмококковая инфекция.

— От чего чаще всего нужно прививаться, когда едешь за границу?

— Если человек едет в Африку и некоторые страны Южной Америки, то ему стоит сделать прививку от желтой лихорадки. Без нее его просто не пустят в некоторые регионы. И желательно привиться за месяц до поездки, чтобы выработался иммунитет.

Национальный календарь основных профилактических прививок в Беларуси Перечень инфекций, против которых проводятся профилактические прививки Группы физических лиц и сроки проведения профилактических прививок Вирусный гепатит В Новорожденные в первые 12 часов жизни, дети в возрасте 1 и 5 месяцев Туберкулез Новорожденные на 3−5-й день жизни Пневмококковая инфекция (сейчас прививку делают тем, кто в группе риска: детям с

хроническим гепатитом, циррозом печени, хроническими заболеваниями почек, сердца и легких, иммунодефицитными состояниями, муковисцидозом, с 2019 года такую прививку будут делать всем) Дети в возрасте 2, 4 и 12 месяцев Дифтерия, столбняк, коклюш Дети в возрасте 3, 4, 5, 18 месяцев Полиомиелит Дети в возрасте 3, 4, 5 месяцев и 7 лет Гемофильная инфекция (сейчас прививку делают тем, кто в группе риска: детям с

хроническим гепатитом, циррозом печени, хроническими заболеваниями почек, сердца и легких, иммунодефицитными состояниями, муковисцидозом) Дети в возрасте 3, 4, 5, 18 месяцев Корь, эпидемический паротит, краснуха Дети в возрасте 12 месяцев и 6 лет Дифтерия и столбняк Дети в возрасте 6 лет, 16 лет, взрослые в возрасте 26 лет и каждые последующие 10 лет жизни до достижения возраста 66 лет Дифтерия Дети в возрасте 11 лет Грипп (прививки делают детям в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, в возрасте от 3 лет и взрослым с хроническими заболеваниями, иммуносупрессией, людям в возрасте старше 65 лет, беременным, медикам, детям и взрослым, которые находятся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания, работникам госорганов, обеспечивающим безопасность государства и жизнедеятельность населения) Дети в возрасте с 6 месяцев и взрослые

«Сейчас цель — выявить максимально много пациентов с гепатитом С»

— Насколько актуальна для Беларуси проблема гепатита А?

— Сейчас менее актуальна, в прошлом году у нас было 140 случаев гепатита А. Это количество несравнимо с тем, когда у нас были тысячи больных.

Вирусный гепатит А, как и гепатит В — это вакциноуправляемая инфекция. Например, от гепатита В в Беларуси детей начали прививать в 90-е годы. И хотя говорят, что срок прививки 10−12 лет, после этого периода уровень антител в организме все равно высокий и все равно сдерживает инфицирование вирусом гепатита В.

Детей у нас прививают с самого раннего возраста: если этого не сделать, и ребенок заболеет этой инфекцией, в 90% случаев это может привести к формированию хронического вирусного гепатита В. Это заболевание может прогрессировать на протяжении многих лет и привести к серьезным осложнениям.

— Если человек родился в начале 80-х годов, то его не прививали от гепатита В?

— Вы правы, если есть какие- то сомнения, не мешает провериться на наличие маркеров вирусного гепатита В, а также, при необходимости, привиться. Результат многолетней вакцинации отразился и на статистике. В прошлом году было зафиксировано 70 случаев острого гепатита В, а это в 20 раз меньше по сравнению с периодом, когда у нас начали вакцинопрофилактику. А вот хронического гепатита В — у нас всего около тысячи пациентов. В основном это люди того поколения, когда от гепатита В не прививали и не так широко были распространены одноразовые шприцы, а значит, было больше шансов заболеть.

Хронический гепатит В часто диагностируется лабораторно, он долгое время может не проявляться клинически. Однако могут быть и клинические признаки: слабость, разбитость, боли в суставах, тяжесть в правом. Со временем это все может переходить в цирроз печени.

— Как много у нас больных гепатитом С?

— Свыше 30 тысяч человек, и это значительная цифра. Но нужны определенные усилия, чтобы были диагностированы еще невыявленные случаи хронического гепатита С. Подготовлен приказ по расширению контингентов, подлежащих обследованию на вирус гепатита С. Вот здесь не надо опасаться, что число выявленных пациентов будет возрастать. Потому что прежде, чем говорить о возможности исчезновения этого заболевания как проблемы, надо максимально выявить пациентов, которые не подозревают, что они больны.





— Сейчас анализ на гепатит С обязательно сдают военные и беременные. А кто еще?

— Медики, некоторые группы учащейся молодежи, ряд других контингентов. Существует широкий круг медицинских показаний для такого анализа, и его стоит расширить. Например, человек обращается к врачу с резкой непреходящей слабостью, астенизацией, а мы как одну из причин ищем гепатит С. Также врач может заподозрить эту болезнь по биохимическому анализу крови и повышению ферментов, которые отвечают за работу печени.

— Как в Беларуси лечат от гепатита С?

— Лечение длится от 12 до 24 недель. Госпрограмма пока не принята, но в стране проводят контролируемое лечение. Это значит, что под контролем Минздрава проводится бесплатное лечение наиболее уязвимых групп пациентов. Бесплатной этиотропной терапии препаратами прямого действия в первую очередь подлежат пациенты с продвинутым фиброзом (разрастание соединительной ткани с появлением рубцовых изменений в различных органах. — Прим. TUT.BY), циррозом, женщины, планирующие ЭКО и беременность, люди с внепеченочными проявлениями заболевания. Этот проект реализуется как в Минске, так и в регионах. Общий смысл этих действий — постепенное вовлечение в терапию как можно большего количества пациентов с гепатитом С. Ведь показанием к лечению в настоящее время является сам факт наличия этого заболевания.

— А если не входишь в эту группу, то лечишься за свои деньги?

— Такая возможность сейчас есть. Необходимые препараты в стране зарегистрированы. Много и справедливо писалось о существовавших трудностях с приобретением необходимых лекарств.

Надо сказать, что так называемые препараты прямого противовирусного действия на несколько порядков более эффективны и менее токсичны, чем предыдущие поколения лекарственных средств против хронического вирусного гепатита С. За последние годы цены на эту терапию снизились с заоблачных десятков тысяч долларов за курс лечения до 600−800 долларов и имеют четкую тенденцию к дальнейшему снижению. Главное — взят совершенно правильный курс на максимально широкий охват терапией пациентов с хроническим вирусным гепатитов С.

— Какие у нас самые распространенные пути заражения гепатитом С?

— Никогда не нужно клеить на пациентов с вирусным гепатитом С некий позорный ярлык. Это не соответствует истине и совершенно неуместно. Человек мог получить гепатит С в разных ситуациях: это может быть и инъекционный путь и, к сожалению, медицинский, половой, неожиданная травма… Говорить, что гепатит С — это болезнь наркоманов, неправильно, это беспочвенный штамп.

Ко мне приходила женщина и плакала в этом кабинете, потому что ее коллеги, узнав, что у нее гепатит С, просто отказались обедать с ней рядом за одним столом. Люди, имеющие высшее образование, считающие себя порядочными и интеллигентными…

Это не просто дискриминация, это элементарное невежество: если человек с гепатитом С, например, посидит с вами за одним столом или поздоровается за руку, он не передаст инфекцию.

— Насколько я знаю, по протоколам ВОЗ диагноз гепатит С снимают через два года после выздоровления, а как у нас?

— Наши протоколы сейчас на стадии утверждения. За основу мы взяли сроки, рекомендуемые ВОЗ. Думаю, очень скоро протоколы будут утверждены. Сейчас есть соответствующая инструкция, регламентирующая нашу работу.