В четырех дворах Могилева установят новые детские площадки. Если горожане постараются

Пять современных детских игровых комплексов готовы установить в Могилеве к июню по инициативе бренда «Сочный». Правда, для этого могилевчане должны постараться: оставить заявку на сайте проекта и убедить организаторов, что именно их дворик должен стать «Сочным».





В Минске, например, уже установили 20 современных и безопасных игровых комплексов: 10 площадок — в городских парках и еще 10 площадок — во дворах.

Теперь очередь за областными городами. В Могилеве одну площадку сделают в парке, четыре — во дворах. В каких именно, зависит от горожан. Инициативу поддерживает горисполком.

Чтобы двор принял участие в конкурсе необходимо: 1. Оставить заявку на сайте сочныйдворик.бел с 1 марта по 31 марта включительно. 2. Убедить организаторов в том, что именно ваш двор нуждается в новой детской площадке. Заявки принимаются в свободной форме. Это могут быть рисунок, фото, репортаж, рассказ, видео или даже флэшмоб — что угодно. 3. Ждать итогов конкурса 30 апреля, которые будут опубликованы на сайте сочныйдворик.бел .

Четыре двора, где установят игровой комплекс, представители бренда «Сочный» вместе с городскими властями выберут с 1 по 29 апреля. Установят комплексы с мая по июнь 2018 года.