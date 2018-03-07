﻿ В четырех дворах Могилева установят новые детские площадки. Если горожане постараются. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В четырех дворах Могилева установят новые детские площадки. Если горожане постараются

07.03.2018 13:29 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пять современных детских игровых комплексов готовы установить в Могилеве к июню по инициативе бренда «Сочный». Правда, для этого могилевчане должны постараться: оставить заявку на сайте проекта и убедить организаторов, что именно их дворик должен стать «Сочным».


В Минске, например, уже установили 20 современных и безопасных игровых комплексов: 10 площадок — в городских парках и еще 10 площадок — во дворах.

Теперь очередь за областными городами. В Могилеве одну площадку сделают в парке, четыре — во дворах. В каких именно, зависит от горожан. Инициативу поддерживает горисполком.

Чтобы двор принял участие в конкурсе необходимо:

1. Оставить заявку на сайте сочныйдворик.бел с 1 марта по 31 марта включительно.

2. Убедить организаторов в том, что именно ваш двор нуждается в новой детской площадке. Заявки принимаются в свободной форме. Это могут быть рисунок, фото, репортаж, рассказ, видео или даже флэшмоб — что угодно.

3. Ждать итогов конкурса 30 апреля, которые будут опубликованы на сайте сочныйдворик.бел.

Четыре двора, где установят игровой комплекс, представители бренда «Сочный» вместе с городскими властями выберут с 1 по 29 апреля. Установят комплексы с мая по июнь 2018 года.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 174
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Устанавливать детские площадки будет бренд "Сочный". Пятая появится в парке.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске отремонтировали единственный бесплатный туалет: в кабинках наконец появились двери
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика