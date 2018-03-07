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В четырех дворах Могилева установят новые детские площадки. Если горожане постараются
07.03.2018 13:29 — Новости Общества | Tut.by
Пять современных детских игровых комплексов готовы установить в Могилеве к июню по инициативе бренда «Сочный». Правда, для этого могилевчане должны постараться: оставить заявку на сайте проекта и убедить организаторов, что именно их дворик должен стать «Сочным».
В Минске, например, уже установили 20 современных и безопасных игровых комплексов: 10 площадок — в городских парках и еще 10 площадок — во дворах.
Теперь очередь за областными городами. В Могилеве одну площадку сделают в парке, четыре — во дворах. В каких именно, зависит от горожан. Инициативу поддерживает горисполком.
Четыре двора, где установят игровой комплекс, представители бренда «Сочный» вместе с городскими властями выберут с 1 по 29 апреля. Установят комплексы с мая по июнь 2018 года.
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Устанавливать детские площадки будет бренд "Сочный". Пятая появится в парке.
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