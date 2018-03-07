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В Витебске отремонтировали единственный бесплатный туалет: в кабинках наконец появились двери

07.03.2018 13:26 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебске отремонтировали единственный бесплатный общественный туалет — в сквере возле кинотеатра «Мир» на улице Чехова. Сделать это обещали более года назад.


10 декабря 2016 года гендиректор городского ЖКХ Александр Кушарев в письменном ответе жительнице Витебска сообщил, что ремонт в этом туалете должно сделать предприятие «Гордормост». К концу 2017 года здесь планировали установить двери и обустроить кабины.

Двери в туалете появились, правда, в конце февраля 2018-го. Причем они вандалоустойчивые: выполнены из прочного металла. А вот про устройство кабинок не совсем понятно — никаких изменений в помещении больше нет.


В туалете оштукатурили верхнюю часть стен и потолок, а также перегородки между кабинками.

 
Теги: Витебск
 
 
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