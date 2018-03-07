В Гомеле нашли девушку, подобравшую на улице чужую банковскую карту и снявшую с нее деньги

В конце января девушка в Гомеле сняла с чужой банковской карты 330 рублей. Видеокамера на банкомате зафиксировала ее внешность, и после появления фото в Сети девушку нашли. Подробности сообщили в УВД региона .





Фотографию увидели учителя одной из гомельских школ — и и узнали в девушке свою бывшую ученицу. Информацию передали оперативникам.

Оказывается, 19-летняя гомельчанка нашла на улице банковский конверт, в котором выдают платежные пластиковые карты. Внутри была не только карта, но и пин-код к ней. Девушка сняла чужие 330 рублей и потратила их на собственные нужды и возврат долгов знакомым.

Возбуждено уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.