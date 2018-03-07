Проверить турфирму и правильно оформить договор. Минспорта и туризма издало памятку для туриста

Какую информацию стоит узнать о туристической компании, прежде чем отправляться с ней в путешествие? Как не позволить себя обмануть? Министерство спорта и туризма Беларуси опубликовало памятку для туристов .



Фото: wallpapers-images.ru

В Беларуси стало больше случаев, когда туркомпании недобросовестно исполняют свои обязательства или совершают противоправные деяния, отмечает Департамент по туризму Министерства спорта и туризма. Департамент по туризму рекомендует белорусам до обращения в туркомпанию знакомиться в открытых источниках с информацией о ней.

Существует ли вообще эта турфирма?

Сначала следует удостовериться, что компания, в которой вы хотите приобрести тур или заказать отдельные услуги, существует. Такую информацию можно получить на официальном сайте Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей .

Также стоит посмотреть, есть ли сведения о туристической компании в открытом реестре субъектов туристической деятельности — его формирует и ведет Департамент по туризму.

Информацию о туркомпании можно получить и обратившись в Департамент по туризму по телефону: 8 017 327 23 25 (главный юрисконсульт отдела маркетинга и качества туристских услуг Департамента по туризму Александр Игоревич Кречетов).

Как правильно оформить договор?

Когда вы обращаетесь к туроператору, стоит ознакомиться с условиями договора. Департамент по туризму обращает внимание, что договор оказания туристических услуг составляется в соответствии с установленной законодательством типовой формой и не должен содержать условия, которые противоречат законодательству. Для прочих видов услуг типовая форма договора не предусмотрена.

Вне зависимости от того, покупаете тур или заказываете отдельные услуги (бронирование, консультирование, визовая поддержка), необходимо требовать, чтобы договор оказания услуг с вами заключили письменно.

Исключение — случаи, связанные с перевозкой и (или) размещением, где подтверждением договора считается билет или документ на заселение (ваучер и прочее).

Однако если услуги перевозки и (или) размещения приобретаются в комплексе (туре) наряду с третьими услугами, не сопутствующими перевозке или размещению, с вами обязательно должны заключить договор оказания туристических услуг с выдачей документов для перевозки и (или) проживания.

Департамент по туризму отмечает, что договор считается заключенным при согласовании всех его существенных условий. Это условия о предмете договора, условия, которые названы в законодательстве как существенные, необходимые или обязательные для договоров данного вида.

Перед подписанием договора необходимо проверить, есть ли в нем такие разделы: стоимость услуг, срок и порядок их оплаты, права и обязанности сторон, сведения об исполнителе, заказчике и третьих лицах, для которых приобретаются услуги, программа туристического путешествия.

После заключения договора оплата должна производиться так, как предусмотрено договором. Факт оплаты подтверждается кассовым чеком или другим платежным документом. При этом требование туриста о том, чтобы ему выдали платежный документ, обоснованное и напрямую следует из Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей».

Когда турфирма оказывает визовую поддержку

Департамент по туризму добавляет, что многие туркомпании оказывают туристам визовую поддержку. По Правилам оказания туристических услуг исполнитель, получая от туриста документы, нужные для получения визы в страну или место временного пребывания (или транзита), в случае необходимости консультирует по вопросам оформления документов, а также предупреждает о причинах, которые могут повлечь отказ в открытии визы.

Исполнитель вправе не принять документы от туриста, если обоснованно сомневается, что они оформлены правильно. Исключение — случаи, когда турист письменно гарантирует правильность оформления документов, которые представляются лично или через предоставление подтверждения.

Оригиналы документов, которые нужны для оказания туристических услуг, а также валюту для оплаты сбора при оказании визовой поддержки турист передает исполнителю по акту о приеме-передаче документов. Его составляют в двух экземплярах: один остается у исполнителя, другой передается туристу.