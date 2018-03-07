В минском аэропорту задержали российского криминального авторитета

В Национальном аэропорту Минск задержали российского криминального авторитета. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МВД Беларуси.

Российского криминального авторитета Александра Ефимова, который также известен как «Фима Банщик», задержали сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

У задержанного при себе были три российских паспорта на его имя и один болгарский. Сейчас он помещен в центр изоляции правонарушителей в Минске. А в ближайшее время будет выслан в Россию.

Напомним, в январе милиция задержала в минском аэропорту двух граждан Грузии, которые в криминальных кругах имеют статус воров в законе.

43-летний Гела Кардава, по его же словам, ехал из России в Стамбул на «сходку». По данным милиции, он с молодого возраста занимался разбоем и грабежами, состоял в преступной группе Аслана Усояна (Деда Хасана). О 44-летнем Сулико Шарикадзе известно, что он до декабря отбывал наказание за оборот оружия и наркотиков.