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"Неприятно, что меня сделали зверем". Что говорит велосипедист, который сбил мужчину на Ленина
07.03.2018 14:11 — Новости Общества | Tut.by
«Люди в комментариях пишут, будто я избил старого дедушку», — говорит велосипедист Сергей, которого на днях разыскивала милиция за то, что он сбил мужчину на улице Ленина. Он рассказал нам свое видение ситуации и сообщил о нестыковках, по его мнению, в информации от Ленинского РУВД.
Напомним, на днях Ленинское РУВД Минска
— В конце февраля по ул. Ленина в Минске неустановленный мужчина, передвигаясь на велосипеде, сбил пожилого человека. Пострадавший выразил недовольство в адрес велосипедиста. На данной почве между сторонами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес пожилому мужчине несколько ударов кулаком в область лица, чем причинил ему телесные повреждения, — говорится на сайте ГУВД Мингорисполкома. Там также размещено фото разыскиваемого. Эту информацию опубликовал ряд СМИ, включая
На следующий день после публикации в нашу редакцию позвонил велосипедист и рассказал свою версию произошедшего. По его словам, инцидент произошел вовсе не в этом феврале, а в апреле прошлого года.
— Пятого апреля я ехал на велосипеде по тротуару на улице Ленина. Впереди меня по разным сторонам тротуара шли мужчина и женщина, и я решил проехать между ними. И в момент, когда я проезжал, мужчина резко сменил траекторию и ушел вправо. Я задел его рулем и упал.
Мы стали разговаривать. Он начал меня оскорблять и грубо выражаться в мою сторону. Я попросил его следить за словами, а он начал говорить, что он военный. Он продолжал меня оскорблять, и я его толкнул. Мы с ним потолкались, после чего он начал удерживать мой велосипед и говорить, что вызовет милицию. Я его еще раз толкнул, чтобы он убрал руки от моего велосипеда.
В этот момент рядом проходил молодой человек с девушкой. Он достал удостоверение Следственного комитета, уточнил информацию и попросил успокоиться, потому что за это может быть административная статья. После этого мужчина отпустил велосипед и я поехал.
С тех пор прошло 11 месяцев.
— И позавчера мне знакомые позвонили и сказали, что даже по телевидению в «Зоне Х» меня показывали. На всю Беларусь.
Сразу, как узнал, я пошел в Ленинское РУВД. Там оказались в курсе, что это было не в этом феврале, а в прошлом году в апреле. У меня никто даже не попросил документы и ничего толком не спрашивал. Я спросил, что будет дальше, а мне ответили: «Вот сейчас поговорим, потом еще раз встретимся». Никакие документы я не подписывал, никто мне ничего не показывал.
Я спросил, почему пишут, что он пенсионер? Ведь насколько я помню, ему по виду было максимум 40 лет. В РУВД мне сказали, что ему сейчас 41. Так как же он может быть пенсионером, если даже и военным?
А мне неприятно, что меня сделали зверем. Люди в комментариях пишут, будто я избил дедушку. Если бы на сайте ГУВД хотя бы написали, что это неподтвержденная информация, полученная со слов потерпевшего, это одно. А они написали, будто это уже подтвержденный факт.
— Но у читателей возникнет резонный вопрос: почему вы первым толкнули пешехода?
— Да, я толкнул его в грудь за то, что он меня оскорблял. Но я его не бил. Я ему сделал физическое предупреждение, чтобы он перестал меня оскорблять. И я не говорю, что я божий одуванчик.
Вчера же на сайте ГУВД появилась
— 3 марта на сайте ГУВД была размещена информация о розыске мужчины, который, передвигаясь на велосипеде, сбил пожилого человека и причинил ему телесные повреждения. После опубликования информации в СМИ разыскиваемый мужчина пришел в Ленинское РУВД г. Минска для дачи объяснений. По результатам проверки его действиям будет дана правовая оценка, — сказано там.
За комментарием относительно нестыковок версии Сергея с версией на сайте милиции мы обратились к официальному представителю Ленинского РУВД Татьяне Ковалевой. Публикации там были размещены от ее имени. Она сказала, что располагает только той информацией, которая есть на сайте ГУВД.
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Он рассказал нам свое видение инцидента, которое расходится с версией милиции.
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