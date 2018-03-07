Милиция ищет двух сбежавших их дома подростков

Сотрудники милиции ищут в Минске 16-летнего подростка и его 14-летнюю подругу. Они пропали из дома еще в понедельник, сообщает пресс-служба столичной милиции.



Фото: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

16-летний Денис Юрханов вечером 5 марта ушел из дома по улице Славинского, 20 и не вернулся. Причем вместе со своей подругой 14-летней Анастасией Тарушкиной (живет в доме по улице Осипенко, 14), которая и раньше сбегала к парню.

Приметы парня: на вид 16 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-рыжие, на лице веснушки, сутулится. Был одет: красная шапка с надписью «Манчестер Юнайтед», светло-коричневая куртка, спортивные штаны серого цвета, кроссовки темно-синего цвета. При себе имел рюкзак.

Приметы девушки: на вид 17 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые до плеч. Была одета: дубленка коричневого цвета до пояса, с капюшоном, шарф вязаный синего цвета, джинсы синего цвета, кроссовки темного цвета. Особые приметы: татуировка на запястье правой руки в виде птицы, язык проколот (пирсинг) с черной бусиной.

Милиция просит всех, кто знает о местонахождении подростков, сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 280−02−02, 8 (017) 239−66−09, 8 (0290 681−85−07, 8 (017)288−79−02 или 102.