﻿ На Гомельщине задержали лыжника с сетью, а дома у него нашли оружейный арсенал. 21.by
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На Гомельщине задержали лыжника с сетью, а дома у него нашли оружейный арсенал

07.03.2018 15:18 — Новости Общества | Tut.by  
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На Гомельщине сотрудники Госинспекции охраны животного и растительного мира в рыболовных угодьях реки Ола в Жлобинском районе задержали лыжника с сетью, а дома у него нашли целый арсенал времен ВОВ.


Рейдовая группа остановила для проверки лыжника, жителя деревни Китин. В рюкзаке у мужчины была рыболовная сеть.

«Нахождение вблизи водоема или реки с запрещенным орудием лова рыбы является административным нарушением. Это стало поводом для осмотра жилища задержанного», — рассказали в Госинспекции.


Дома у мужчины были обнаружены еще 33 сети общей длиной почти километр, а также порох, 50 патронов, составные части и компоненты огнестрельного оружия: два затвора, ствол и ударно-спусковой механизм от винтовки Мосина, ствол от немецкого пулемета времен Второй мировой войны.


Кроме того, была обнаружена, предположительно, часть взрывного устройства — детонатор, колодка от гладкоствольного охотничьего ружья.

По информации Госинспекции, мужчину привлекут к ответственности по двум статьям административного кодекса — за хранение сетей и нахождение с сетью вблизи рыболовных угодий. Части оружия, порох и патроны переданы в милицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

 
 
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Оружие передали в милицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

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