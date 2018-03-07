﻿ Из-за ажиотажа увеличили набор вдвое. Проректор БНТУ - о криптовалютах и подготовке молодежи с 5-6 класса. 21.by
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Из-за ажиотажа увеличили набор вдвое. Проректор БНТУ - о криптовалютах и подготовке молодежи с 5-6 класса

07.03.2018 15:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Специалистов, которые хотели бы изучать криптовалюты, набрали за один день, рассказал первый проректор БНТУ Георгий Вершина. Причем набор пришлось увеличить в два раза: вместо запланированных 25 человек приняли 50.

— Ажиотах вокруг данной специальности возник сам по себе, ведь тема звучала на бытовом уровне, да и расчеты криптовалютами уже велись в мире, — говорит Георгий Вершина. — Руководство пришло к выводу, что нужно открыть переподготовку для людей, которые имеют высшее образование, но с криптовалютами никогда не соприкасались. Наша цель — обучить их работать с криптовалютами, которые сегодня в мире очень сильно пропагандируются.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Открылась специализация в Институте повышения квалификации и переподготовки кадров БНТУ. Попасть на первый набор удалось не всем — только 50 специалистам. С 1 марта они приступили к занятиям. Сколько человек осталось ожидать в очереди, проректор не уточнил.

Также Георгий Вершина рассказал, как в будущем университеты планируют привлекать талантливую молодежь, чтобы «она работала на славу своей страны». По его словам, сейчас Беларусь активно изучает опыт российского центра «Сириус», который находится в ведомстве Министерства образования и науки России.

— Они набирают талантливую молодежь, чтобы она начинала интересоваться наукой не с университета, а с 5−6 класса. Попадают в образовательный центр «Сириус» на конкурсной основе. Сверх общеобразовательной программы дети получают последние разработки на основе открытий, сделанных в мире. Все проходит на серьезном, взрослом уровне.

Первый проректор приводит пример, как это работает. Например, компанию «Газпром» закупает уникальный прибор для исследования наночастиц. Этот прибор поставляется в центр, где дети отрабатывают методику исследования.

— Центр ведет этого молодого человека сначала по школе, потом по университету. Дальше у него открывается путь: то ли он идет в компанию, то ли в Академию наук, то ли в самый лучший университет, где будет учиться и работать над решением проблемы. Я лично ездил в Сочи с ректором БГУ. Министерство образования сегодня изучает этот опыт и планирует создать такую систему в Беларуси.

Георгий Вершина рассказал, что к 2020 году в Беларуси появится отдельная отрасль промышленности, которая будет производить медицинское оборудование по патентам БНТУ. По его словам, документация уже разработана, сейчас готовятся промышленное площади и произодственное оборудование. Медицинским оборудованием — от стентов до коленных суставов — Беларусь будет обеспечивать себя сама.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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