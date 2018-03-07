Тепло, туманно, дождливо. Погода на большие выходные в Гродно и области

Большие выходные принесут жителям Гродненщины потепление. Температура в некоторые дни достигнет +6°C. Правда, солнце выглянет только в воскресенье.





В четверг, 8 марта, ночью — небольшой снег, утром — сплошная облачность, возможен мокрый снег. Днем и вечером — туман. Видимость — 200−300 метров. Температура воздуха утром — около нуля, днем — +1…3 °C.

В пятницу, 9 марта, ночью будет сплошная облачность и возможен дождь. Утром — сплошная облачность и возможен мокрый снег. Днем — пасмурно, но без осадков. Температура днем — +4…6 °C. Утром — 0…+2°C.

В субботу, 10 марта, утром — сплошная облачность и небольшой мокрый снег. Днем погода существенно не изменится, но будет ветрено — порывы ветра до 12 м/c. Вечером — туман, видимость — 500−800 м/с. Температура днем — +2…4 °C.

В воскресенье, 11 марта, ночью ожидаются небольшие заморозки, утром — туман, днем — облачно с прояснениями и будет относительно тепло, вечером — переменная облачность. Температура днем — +3…5 °C. Утром — 0…-2°C.

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