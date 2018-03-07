О том, что делать комплименты, оказывать знаки внимания и дарить цветы любимым девушкам нужно не только по праздникам, знают все. Но на деле все получается немного иначе — в рутине мы об этом попросту забываем.

Накануне 8 Марта мы решили узнать у минчанок, как давно им дарили цветы. Что мы узнали — смотрите в видео.

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