|
"Это лишний раз дает понять, что тебя любят". Минчанки признались, как давно им дарили цветы
07.03.2018 16:38 — Новости Общества | Tut.by
О том, что делать комплименты, оказывать знаки внимания и дарить цветы любимым девушкам нужно не только по праздникам, знают все. Но на деле все получается немного иначе — в рутине мы об этом попросту забываем.
Накануне 8 Марта мы решили узнать у минчанок, как давно им дарили цветы. Что мы узнали — смотрите в видео.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что делать комплименты, оказывать знаки внимания и дарить цветы любимым девушкам нужно не только по праздникам, знают все. Но на деле все получается немного...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии