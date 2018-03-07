ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Это лишний раз дает понять, что тебя любят". Минчанки признались, как давно им дарили цветы

07.03.2018 16:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

О том, что делать комплименты, оказывать знаки внимания и дарить цветы любимым девушкам нужно не только по праздникам, знают все. Но на деле все получается немного иначе — в рутине мы об этом попросту забываем.

Накануне 8 Марта мы решили узнать у минчанок, как давно им дарили цветы. Что мы узнали — смотрите в видео.

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

Смотрите также
TUT.BY признается читательницам в реальной любви
«Городских у нас нет — закалка нужна». Дворник каждый день ездит из региона в Минск убирать снег
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 182
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что делать комплименты, оказывать знаки внимания и дарить цветы любимым девушкам нужно не только по праздникам, знают все. Но на деле все получается немного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Тепло, туманно, дождливо. Погода на большие выходные в Гродно и области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика