Председателем Клецкого районного исполнительного комитета утвержден А.З.Ломский



Как известно, Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 марта рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства дал согласие на назначение 11 новых руководителей райисполкомов, в частности, председателем Клецкого райисполкома А.З.Ломского.

Сегодня состоялась внеочередная сессия районного Совета депутатов, на которой рассматривался вопрос «Об утверждении председателя Клецкого районного исполнительного комитета».

В работе сессии принимал участие председатель Минского областного исполнительного комитета А.М.Исаченко. Анатолий Михайлович обратился к депутатам с предложением поддержать кандидатуру, на которой остановился областной исполнительный комитет – первого заместителя председателя Клецкого райисполкома, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Александра Зиновьевича Ломского. Руководитель области охарактеризовал его как грамотного специалиста, зарекомендовавшего себя умелым руководителем, обладающим необходимыми лидерскими качествами и организаторскими способностями.

В поддержку предложенной кандидатуры выступили депутат И.В.Гордей, главный зоотехник ОАО «Морочь», член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутат областного Совета депутатов Н.В.Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов», депутат областного Совета депутатов Д.Н.Годун, военный комиссар района.

Абсолютным большинством голосов депутаты проголосовали за утверждение в должности А.З.Ломского.

Вместе со словами поздравления в адрес А.З.Ломского в этот день прозвучали слова благодарности Г.М.Соловью, утвержденному несколькими часами ранее председателем Несвижского райисполкома, за его активную, плодотворную работу на Клетчине.