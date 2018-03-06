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Задержанного на выборах оператора "Белсата" оштрафовали на 735 рублей

07.03.2018 17:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Журналиста признали виновным в неповиновении сотрудникам милиции и оштрафовали на 30 базовых величин, сообщает БАЖ.


Андрей Козел. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сегодня в Минске прошел суд над оператором телеканала «Белсат», которого милиция задержала на избирательном участке вечером 18 февраля. Андрея Козела обвинили в неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий (ст. 23.4 КоАП). 19 февраля судья отправил дело на доработку и освободил оператора в зале суда.

Сегодня, 7 марта, суд признал Андрея Козела виновным в неповиновении сотрудникам милиции и оштрафовал на 30 базовых (735 рублей).

Напомним, милиция задержала оператора телеканала «Белсат» Андрея Козела во время голосования на избирательном участке № 27 в Минске. По данным ГУВД Мингорисполкома, журналист «вел себя вызывающе» и вопреки требованиям председателя избирательной комиссии снимал подсчет результатов голосования.

— Меня кинули на стеклянные двери. Я упал головой или плечом, разбил двери. И потом было три удара по затылку, ребрам и по почкам, — рассказывал о задержании Андрей Козел.

 
Теги: Минск
 
 
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Журналиста признали виновным в неповиновении сотрудникам милиции и оштрафовали на 30 базовых величин, сообщает БАЖ.

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