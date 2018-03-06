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Задержанного на выборах оператора "Белсата" оштрафовали на 735 рублей
07.03.2018 17:24 — Новости Общества | Tut.by
Журналиста признали виновным в неповиновении сотрудникам милиции и оштрафовали на 30 базовых величин,
Сегодня в Минске прошел
Сегодня, 7 марта, суд признал Андрея Козела виновным в неповиновении сотрудникам милиции и оштрафовал на 30 базовых (735 рублей).
Напомним, милиция
— Меня кинули на стеклянные двери. Я упал головой или плечом, разбил двери. И потом было три удара по затылку, ребрам и по почкам, — рассказывал о задержании Андрей Козел.
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Журналиста признали виновным в неповиновении сотрудникам милиции и оштрафовали на 30 базовых величин, сообщает БАЖ.
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