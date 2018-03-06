В центре Минска появился памятный знак в честь братьев Луцкевичей

Сегодня в Минске начали устанавливать памятный знак в честь видных белорусских культурных и государственных деятелей братьев Луцкевичей. Он будет находится в парке Янки Купалы.





Первое обращение об установке памятного знака в честь Антона и Ивана Луцкевичей в Мингорисполком поступило еще в 2007 году. В этом году в мэрию также обращались с просьбой увековечить память этих белорусских деятелей. Сегодня местная власть начала установку мемориала. Его изготовил Минский городской скульптурный комбинат.

Памятный знак находится на месте, где жили Антон и Иван Луцкевичи. В скором времени его откроют официально.

Братья Луцкевичи стояли у истоков белорусского национального движения в начале 20 века. Во многим именно благодаря ним 25 марта 1918 года была провозглашена независимость Белорусской народной республики.