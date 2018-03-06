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В центре Минска появился памятный знак в честь братьев Луцкевичей
07.03.2018 18:14 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня в Минске начали устанавливать памятный знак в честь видных белорусских культурных и государственных деятелей братьев Луцкевичей. Он будет находится в парке Янки Купалы.
Первое обращение об установке памятного знака в честь Антона и Ивана Луцкевичей в Мингорисполком поступило еще в 2007 году. В этом году в мэрию также обращались с просьбой увековечить память этих белорусских деятелей. Сегодня местная власть начала установку мемориала. Его изготовил Минский городской скульптурный комбинат.
Памятный знак находится на месте, где жили Антон и Иван Луцкевичи. В скором времени его откроют официально.
Братья Луцкевичи стояли у истоков белорусского национального движения в начале 20 века. Во многим именно благодаря ним 25 марта 1918 года была провозглашена независимость Белорусской народной республики.
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Он будет находится в парке Янки Купалы.
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