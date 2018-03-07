Президент наградил орденами, медалями и почетными званиями около 90 работников разных сфер

Орденами, медалями и почетными званиями Республики Беларусь отмечены заслуги 89 работников различных сфер. Соответствующий указ подписал 7 марта глава государства Александр Лукашенко.

Награды присуждены за многолетний плодотворный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей, исключительную отвагу и мужество, проявленные в борьбе с преступностью, при спасении людей на пожаре, значительный личный вклад в газификацию страны, разработку и модернизацию образцов вооружения, военной и специальной техники, заслуги в сфере судебно-экспертной деятельности, социальной защиты населения, здравоохранения, энергетики, науки, образования, культуры и спорта.

Орденом «За службу Родине» III степени награжден первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев.

Первый заместитель начальника управления внутренних дел Могилевского облисполкома — начальник криминальной милиции Александр Васильев награжден орденом «За личное мужество».

Заслуги нескольких человек отмечены орденом Почета. В их числе заместитель председателя Государственного комитета судебных экспертиз — главный государственный судебно-медицинский эксперт Беларуси Юрий Овсиюк и генеральный директор ОАО «Минский завод колесных тягачей» Игорь Летов.

Медалью «За отвагу» награждены командир отряда милиции особого назначения УВД Могилевского облисполкома Иван Юрков и командир взвода 1-й роты отряда милиции особого назначения УВД Могилевского облисполкома Александр Якушев.

Водитель автомобиля ОАО «Дрогичинский райагросервис» Сергей Вакульчик награжден медалью «За спасенную жизнь».

Кроме того, работники разных отраслей награждены медалями за отличие в воинской службе, охране общественного порядка, государственной границы, медалью «За трудовые заслуги», медалью Франциска Скорины. Присвоены почетные звания деятелям в сферах науки, медицины, энергетики, спорта, правоохранительной деятельности.

Глава государства также подписал распоряжение, в соответствии с которым благодарность президента за значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, достижение высоких производственных показателей объявлена коллективу работников белыничского СПК «Колхоз «Родина».

Благодарность президента также объявлена трем десяткам работников разных сфер деятельности, в том числе за высокий профессионализм, вклад в развитие АПК и сельхозпроизводства, укрепление обороноспособности Беларуси, реализацию государственной политики в сфере социальной защиты населения, внедрение в медицинскую практику современных технологий протезирования и реабилитации, развитие приоритетных направлений медицинской науки, достижения в социально-экономическом развитии, реализацию государственной информационной политики, развитие картографии в Беларуси, достижение высоких показателей в пожарно-спасательном спорте.