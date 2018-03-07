В Бресте подана заявка на пикет против безразличия чиновников к обращениям граждан

Подана заявка на проведение в Бресте пикета против безразличия чиновников к обращениям граждан в связи повреждением их домов в результате строительства путепровода.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, заявку 7 марта подала в горисполком брестчанка Светлана Абрамчук, проживающая на улице Поплавского.

По словам правозащитника, поводом для проведения массового мероприятия послужило то, что в начале февраля при забивании свай для опор строящегося путепровода на этой улице было повреждено несколько частных жилых домов.

«Год назад городские власти обещали жителям, что их дома не пострадают при строительстве транспортной развязки. Но в 2018 году в фундаментах и стенах как минимум четырех домов на этой улице появились трещины, — прокомментировал ситуацию правозащитник. — Люди обратились в соответствующие органы, но получили ответы, что строительство путепровода ведется в соответствии с законодательством. При этом чиновники проигнорировали причиненный домам вред. Пикет — акт отчаяния жителей этой улицы, направленный на то, чтобы открыть чиновникам глаза на проблему».

По словам Кисляка, заявитель пикета намеревается провести его 24 марта в центре Бреста. Планируемое количество участников — 20 человек.