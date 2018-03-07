12-летний Владислав получил травму почти год назад на уроке физкультуры. Ребенка увезли в больницу, где ему поставили диагноз: «закрытый остеоэпифизеолиз» (разрушение хряща у детей, которое может привести к остановке роста кости в длину и асимметрии конечностей во взрослом возрасте). Месяц нога ребенка была в гипсе, а во время милицейской проверки эксперт дал заключение, что выставленный диагноз не подтвердился. «Получается, мой сын зря месяц ходил в гипсе», — возмутилась мама школьника и подала на медиков в суд. Те с претензиями женщины не согласны.



Фото носит иллюстративный характер. Денис Васильков, TUT.BY

4 мая сын Елены Владислав был в школе. На уроке физкультуры между ним и одноклассником произошел конфликт, во время которого Владислав получил травму.

— На физкультуре к Владу сзади подбежал мальчик, ударил сначала кулаком по голове, потом по ноге. Это было на физкультуре на стадионе. (…) Мне позвонили из школы. Я на тот момент была в другом конце города. Пока добралась, минут 50 прошло. Ребенок сидел в медпункте, — рассказала TUT.BY собеседница.

Мальчика посмотрела школьная фельдшер, затем она в сопровождении учителя физкультуры на личной машине отвезла его в детскую больницу. Ребенка осмотрел врач-травматолог, ему сделали рентген и поставили диагноз «закрытый остеоэпифизеолиз дистального метаэпифиза правой большеберцовой кости в нижней трети без смещения отломков». На ногу ребенка от стопы до колена наложили гипс.

— Затем его отвезли домой. В тот же день ему назначили надомное обучение и он до конца учебного дома учился дома. К нему приходили учителя, — вспоминает Елена.

Гипс ребенку сняли 6 июня. После этого Владиславу врачи посоветовали еще 3 недели ходить на костылях.

Проведенная городским отделом образования проверка подтвердила факт травмирования ребенка в школе.

«4 мая 2017 года в 11.25 во время урока физкультуры, который проходил на стадионе, между учениками 5 „А“ класса произошел межличностный конфликт, мальчики подрались, в результате чего ваш сын был тяжело травмирован», — говорится в ответе.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В тот день школьники сдавали норматив по метанию мяча. Сдавшие играли: мальчики в футбол, девочки — в волейбол. При этом учитель физкультуры находилась на площадке для метания мяча спиной к футбольной и волейбольной площадкам.

Владислав выполнил задание и пошел к одноклассникам, которые играли в футбол.

«По словам Владислава, одноклассники отказались принять его в команду, после этого он подошел к группе девочек, которые играли в баскетбол, и попытался забрать у них мяч. В это время к нему со стороны спины подбежал А. (второй мальчик — TUT.BY), повалил на землю и начал наносить удары. (…) Учитель конфликта не заметила, мальчиков разняли одноклассники», — указано в ответе из горотдела образования.

По итогам расследования несчастного случая учителю физкультуры объявлено замечание за нарушение должностной инструкции и ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Такие же дисциплинарные меры были приняты к директору и его заму по воспитательной работе.

Диагноз не подтвердился

Мама Владислава обратилась с заявлением в милицию с просьбой привлечь к ответственности лиц, по вине которых ее сын получил травму. В ответе, который Елена Стремоус получила из ГОВД, указано, что в действиях одноклассника, с которым у Владислава возник конфликт, усматриваются признаки административного правонарушения по ч.1 ст. 9.1 КоАП (умышленное причинение телесного повреждения, не повлекшее за собой кратковременного расстройства здоровья). Однако ввиду того, что ребенок не достиг возраста привлечения к административной ответственности, производство по делу было прекращено.

В рамках проверки была назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно заключению эксперта у ребенка были зафиксированы ссадины на коленях, которые относятся к категории телесных повреждений, не повлекших краткосрочного расстройства здоровья, а выставленный врачами больницы диагноз не подтвердился объективными данными рентгенологического обследования. Это и возмутило маму.



Фото носит иллюстративный характер

«Телесные повреждения — понятие юридическое»

Женщина обратилась в суд с иском к Барановичской городской детской больнице. В своем заявлении она сослалась на заключение эксперта, который постановил, что выставленный врачами диагноз не подтвердился.

«Из этого заключения следует, что у моего сына не было перелома правой большеберцовой кости, и в лечении, которое ему назначалось в течение двух месяцев, он не нуждался. Будучи в растерянности и сомневаясь в правильности данного заключения эксперта, я обратилась за консультацией в медицинский центр при УО „Белорусский государственный медицинский университет“. Согласно консультационному заключению по данным клинического осмотра и рентгенологического исследования, данных за смещение костных фрагментов не выявлено. Из этого следует сделать вывод, что была допущена врачебная ошибка», — указала в своем исковом заявлении Елена.



Рентгеновский снимок ноги Владислава

Перенесенные Владиславом физические и нравственные страдания от бессмысленного хождения в гипсе женщина оценила в 5 тысяч рублей.

«В результате того, что сыну безо всякой надобности был наложен гипс, ему пришлось на протяжение месяца терпеть физическую боль. За этот период времени отечность с ноги не отходила, с течением времени у него начали появляться судороги в мышцах ноги. (…) Ребенок целыми днями сидел на балконе и смотрел на улицу, как там играют его сверстники, тем самым испытывая душевные страдания. Он сильно переживал, а вдруг его нога не срастется и он не сможет в дальнейшем бегать и играть вместе с детьми», — обосновала свою претензию Елена и указала, что ей также пришлось понести и материальные затраты: на поездки в поликлинику, в Минск, на оплату консультации у врача-ортопеда.

Больница с иском не согласилась. В своем возражении они указали, что в заключениях эксперта и Белорусского государственного медицинского университета не опровергается диагноз, выставленный врачами.

В рамках разбирательства суд поручил областному управлению здравоохранения провести служебное расследование. 16 января 2018 года была создана комиссия из пяти специалистов. Эксперты пришли к мнению, что гипс ребенку наложен обоснованно.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

Допрошенный в суде эксперт, который проводил экспертизу, пояснил, что медицинское понятие «диагноз» нельзя сравнивать с юридическим понятием «телесное повреждение».

«Телесные повреждения — понятие юридическое. Когда эксперты говорят о телесных повреждениях, здесь работает главный юридический принцип — презумпция невиновности. Когда они говорят в данном заключении, что диагноз не подтверждается, они имеют ввиду только, что этот диагноз не может являться телесным повреждением и соответственно лицо, которое нанесло травму, нет оснований привлекать к ответственности. Они (эксперты — TUT.BY) не говорят, что перелома нет. Они говорят, что его наличие объективно не доказано. В заключении и при проведении экспертиз они никоим образом не оценивали правильность постановки диагноза, это не входит в их компетенцию», — указано в мотивировочной части решения суда.

Заслушав стороны, суд Барановичского района и города Барановичи в удовлетворении иска отказал.

«Доказать, был перелом или нет, у детей сложно»

В управлении здравоохранения Брестского облисполкома с претензиями матери к врачам не согласны. Начальник облздрава Виктор Михайловский указывает на сложность при диагностике детских травм.

— Сказать, это перелом или эпифизеолиз, если нет смещения, сложно. Тут ставится диагноз по клинике. (…) Ставится диагноз более серьезный, чтобы не пропустить сам перелом и накладывается лангета. Это предотвращает осложнения, которые могли бы быть, если не наложить гипс. (…) Если бы не положили гипс и после этого был бы эпифизеолис, смещение и нарушилась бы ось кости, тогда могли бы предъявить доктору, что он не досмотрел, — объяснил TUT.BY собеседник.

Прокуратура против

Елена с решением барановичского суда не согласилась. Женщина подготовила и направила жалобу в Брестский областной суд. Дата рассмотрения пока не назначена.

— Медики обездвижили ребенка на восемь недель (месяц в гипсе и несколько недель на костылях — TUT.BY) — и никто даже «извините» не сказал, — негодует мама.

Кроме того, Барановичская межрайонная прокуратура принесла протест на решение суда и постановила отправить дело на новое рассмотрение.

«Решение по гражданскому делу вынесено судом по поверхностно исследованным материалам дела, поэтому является необоснованным», — указано в кассационном протесте за подписью Барановичского межрайонного прокурора Даниила Дерябина.