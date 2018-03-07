Расцвели! Как к 8 Марта преобразились мамы, когда ухаживали не они, а за ними

Накануне 8 Марта общественное объединение родителей недоношенных детей «Рано» решило напомнить своим подопечным, какие они красивые. 60 мам со всей Беларуси попали в руки парикмахеров, визажистов, косметологов, фотографов — и не узнали себя в отражении зеркала. «В каждой есть нечто такое, что и не скажешь: это человек с трудной судьбой», — говорит одна из участниц. Посмотрите и вы, как они преобразились.

Виктория из Новополоцка, мама 4-летней Маши, которая родилась раньше срока, и годовалого Макара



Фото предоставлено РООРНД «Рано»

— Только напишите так, чтобы это не выглядело, будто я на жизнь жалуюсь, — просит Виктория. — Уверена, есть семьи, которым сейчас тяжелее.

Из-за того, что Маша появилась на свет раньше срока, у нее сильно пострадал слух. В два года девочка окончательно его потеряла. Слышать и учиться разговаривать ей помогает имплантант.

— Это основная проблема. Есть еще и неврологические, но с этим мы справимся.

Только что Виктория уложила детей спать, поэтому говорит полушепотом. Правда, вспоминая об участии в акции, начинает звучно об этом рассказывать.

— Согласилась не сразу — стеснялась, если честно. Но потом переубедила себя и настроила, что нужно попробовать. Когда в последний раз мне делали макияж, прическу, маникюр и педикюр за один раз, боюсь даже вспомнить. Наверное, перед свадьбой, в 2008 году.

Со старшей дочкой мы каждый день ездим на занятия с логопедом, сурдопедагогом, делаем массаж. Младшему сыну всего год и полтора месяца, поэтому времени на себя не остается абсолютно.

А тут — такая встряска! Итоговый результат понравился. Столько эмоций, впечатлений, которые выдернули из ежедневной суеты. Когда увидела отражение в зеркале, была в приятном шоке. Будто не я. Но к себе такой привыкла быстро, — смеется Виктория. — Хочется теперь всегда быть красивой — использовать не только ухаживающую косметику, но еще и декоративную.

Надежда из Минска, мама 4-летнего Вани. Мальчик родился на 24−25 неделе беременности весом 800 граммов



Фото предоставлено РООРНД «Рано»

— Необычно видеть себя такой яркой. Но я очень быстро привыкла. Тем более знала, что вечером иду в филармонию. Мы с мужем специально купили билеты — не пропадать же «добру», — улыбается Виктория.

Когда мне делали макияж и прическу, которые по моим меркам заняли колоссальное количество времени — полтора часа! — словила себя на мысли, что это вещи, о которых забыла. Но я еще способна о них думать, и это, оказывается, приятно.

Ты сидишь на одном месте полтора часа, и в это время не ты за кем-то ухаживаешь, а ухаживают за тобой. Неужели так бывает?

Ведь больной ребенок ребенок в семье — это уход на всю жизнь, который никогда не закончится. И вдруг ты осознаешь: есть и другая жизнь.

Смотрю на всех женщин, которые участвовали в акции, и понимаю, какие они красивые. Не преувеличиваю. В каждой есть нечто такое, что не скажешь: это человек с трудной судьбой. Ведь иногда такой отпечаток остается. Но у наших женщин в глазах горит свет. Оказывается, даже обычный макияж может вернуть к жизни.

Юлия из Гродно, мама Кати, родившейся на 34 неделе весом 1900 граммов



Фото предоставлено РООРНД «Рано»

— Участие в акции заняло по сути три дня. Один день — маникюр, второй — педикюр и третий — макияж, прическа, массаж лица и фотографии.

Мастера приходили домой, только уход за ногтями делали в салоне. Вырваться было сложно: Катюша как раз заболела.

Согласилась я не раздумывая — решила себе праздник устроить. Почему праздник? Потому что с таким тяжелым ребенком ты постоянно сидишь дома, иногда выезжаешь куда-то, но точно не в салон красоты. На себя перестаешь обращать внимание, когда твоя дочка требует помощи и постоянного ухода. Но если тебе уделяют внимание, это очень, очень приятно.

Массаж лица — наверное, самая приятная процедура. Педикюр тоже понравился. Ножки теперь, как у младенца.

Отражение в зеркале впечатлило. Обычно я хожу без макияжа, а тут — сразу такой яркий. Необычно, но красиво.

И вообще, решила, что нужно заниматься собой. Да и отвлекаться немного от своих проблем. Потому что мы постоянно привязаны к дому, куда-то выйти, потратить на салон два часа — это действительно роскошь.

Олеся из Минска, мама троих детей: 15-летнего Николая, 12-летней Марии и годовалой Елизаветы



Фото предоставлено РООРНД «Рано»

О себе Олеся рассказывать не умеет. Зато о детях готова говорить бесконечно. Маша и Лиза родились с разницей в 11 лет, но обе — преждевременно. На Лизе это сказалось не сильно, на Маше — очень.

— У Маши ДЦП, гидроцефалия, судорожный синдром, отслойка сетчатки. Много всего — практически весь анатомический атлас болезней.

Было страшно решиться на третьего ребенка. Но была надежда, что бомба не попадает дважды в одну воронку. Оказалось, попадает. Думали собрать стволовые клетки, чтобы полечить старшую дочку. Но вот как вышло

Приглашение к участию в акции Олеся восприняла спокойно. Когда ее преобразили, отреагировала бурно: могла разговаривать только междометиями.

— Потом уже смогла говорить нормально, — улыбается Олеся. — Когда увидела себя в зеркале, подумала: я, оказывается, тоже женщина, у меня есть глаза, я могу так выглядеть.

Конечно, было очень приятно. Наверное, нужно чаще делать остановки и обращать на себя внимание. Потому что живешь в бесконечной гонке за здоровье детей — реабилитациями, восстановлениями. Иногда поспать не успеваешь, особенно если средняя дочка день с ночью перепутает. Да что говорить: поболеть не получается. А тут в один момент раз — и становишься другим человеком, погружаешься в другую жизнь. Это было как выход в большой свет. Приятно и здорово. Девочки из «Рано» огромные молодцы.

Ольга из Гомеля, мама 6-летнего Вани. Мальчик родился на 28−29 неделе весом 1230 граммов



Фото предоставлено РООРНД «Рано»

— Это очень неоценимый опыт. Все мамы, с которыми я общалась, под большим впечатлением. Мы впервые задумались не о том, что бы сделать, как бы еще поправить здоровье ребенка. Мы задумались о себе. За эти пять лет я впервые почувствовала, что могу быть прекрасной, что я могу позволить подумать о себе. Позитива много, в душе весна. Не каждый день такой шанс предоставляется.

Когда меня преобразили, в голове пронеслась мысль: «Неужели это я?» Близкие сказали: «Мы забыли, что ты такая». Ваня увидел меня и сказал: «Мама, ты такая прекрасная, как цветок». Это самые ценные слова на свете.

«Писали, что это праздник»

— После акции наши чаты в Viber были переполнены комментариями, — рассказывает пресс-секретарь «Рано» Ольга Скорбенко. — Писали, что это праздник и окно будто в другую жизнь.

Мы постарались пригласить мам, дети которых имеют тяжелые заболевания. Идея акции «Мамина весна» была именно в том, чтобы дать возможность почувствовать, что они не только мамы, но еще и женщины. Что они могут радоваться обычным, повседневным вещам. Что есть еще и другая жизнь, а не только проблемы, которые нужно решать, вопросы, на которые нужно отвечать, и болезни, которые нужно лечить.

В общественном объединении «Рано» состоит 210 человек. Систематическую информационно-консультативную помощь в вайбер-чатах получают более 600 человек. Организован круглосуточный вайбер-чат для мам, чьи дети находятся в реанимации. Также действует группа психологической поддержки «Мамина группа» для детей первого и второго года жизни. Ежемесячно проходят лекции специалистов.