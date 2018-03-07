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В Лоевском районе 150 квартир и домов-призраков приходит в запустение

08.03.2018 09:10 — Новости Общества | Tut.by  
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В одном из районов Гомельской области люди жалуются на нежелание местных властей приводить в порядок пустующие квадратные метры. 150 квартир и домов-призраков появились после того, как люди получили дома в агрогородке и съехали, рассказвает ОНТ.

Жилье опустело, и оказалось, что никому все это время было не нужно. Нуждающимся отвечают, что квартир нет. И в то же время целые подъезды в многоэтажках приходят в аварийное состояние.  Проблема возникла не сегодня. Квартиры пустуют с 2012 года после того, как людям раздали дома в соседних агрогородках. От райисполкома на тот момент требовалось лишь одно – содержать фонд в надлежащем состоянии, пока не заселятся новые жильцы.

Такая же ситуация и в частном секторе. 90 домов в районе не просто пустуют, а находятся в запущенном состоянии. Слишком ветхие и больше похожи на недострои, чем на жилплощадь, в которой когда-то жили люди.

 
 
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В одном из районов Гомельской области люди жалуются на нежелание местных властей приводить в порядок пустующие квадратные метры.

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