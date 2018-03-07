Горячая десятка чиновников, цены на цветы, спорные прививки и угон самолета - все за вчера

Доброе утро!

Весна запаздывает — сегодня погода еще зимняя , и лишь в юго-западных районах нашей страны ожидается оттепель. Но не думайте об этом, дорогие женщины, у вас же сегодня праздник! Вас поздравляют президент , группировка «Ленинград» и мы. Что может порадовать больше чем горячая десятка симпатичных белорусских чиновников (но топ такой спорный, что мы всей редакцией переругались)?





ВАЖНОЕ

В Беларуси создали Совет по развитию цифровой экономики. Чем он будет заниматься и кто туда вошел — рассказываем здесь .

Подняли тарифную ставку первого разряда — а это значит, что вырастут зарплаты и премии бюджетников. И вот на сколько .

Александр Лукашенко поручил чиновникам разобраться с «необоснованно высокими» ценами на молочную продукцию. А мы на примере одной торговой сети посмотрели, действительно ли они такие , и узнали у чиновников, почему.

В Минске начался суд по делу о крупном мошенничестве в туристической сфере . Руководителя турфирмы «Калипсо-тур» обвиняют в обмане 98 потерпевших. Будем и далее следить за процессом.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Уже больше недели маршрутчики, которые последние годы связывали Минск с регионами, не могут работать по новым правилам. Конфликт транспортников совпал с длинными выходными. В итоге довольно большое количество пассажиров не смогло уехать, куда собиралось. Что творилось на вокзале и что о ситуации думают люди — в нашем видео .

8 марта 30 лет назад, в 1988 году, запомнилось совсем не праздничными мероприятиями. Многодетная семья Овечкиных из Иркутска — мать и 10 детей в возрасте от 9 до 28 лет — решила угнать самолет, чтобы убежать из Советского Союза в «любую капиталистическую страну». Как это было — вспоминаем здесь .

Прикинули, как изменились ценники на цветы накануне 8 Марта. Подорожали, кстати, не везде . А еще узнали для вас, какие значения у мимозы, розы, гвоздики и других цветов , которые дарят на 8 Марта. Или не дарят — вот здесь минчанки рассказали нам, как давно не получали цветов .

Побывали в подразделении, где служит самая красивая девушка Сил специальных операций — ефрейтор Анастасия Лапуцкая. Вместо дамской сумочки она носит разгрузку с автоматными магазинами, бегает кроссы и прыгает с парашютом.





Помните, на днях открыли новое здание Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике? А мы спросили главного тренера сборной Ирину Лепарскую, чего ей это стоило . «В 1994 году мы арендовали фехтовальный зал на Даумана, 23. И вот однажды случайно, проходя мимо по своим делам, к нам зашел президент. Оля Гонтарь хотела ему что-то показать в упражнении с обручем, однако снаряд после бросков все время попадал в балки. Оля рыдала, повторяя: «Еще раз сделаю». И снова обруч ударялся о балки и укатывался. Александр Григорьевич сказал: «Цену на водку повышу, а им зал построю».

Главный инфекционист страны рассказал нам о кори, гриппе и своем отношении к прививкам . «Чаще всего информация о неэффективности вакцин спекулятивна, ее будто берут из воздуха. Это то же самое, как говорить, что ВИЧ-инфекция — выдуманная проблема. Что на это ответить?»

Если вдруг пропустили вчера прямой эфир нашей «Экономики на пальцах», то на длинных выходных обязательно найдите время пересмотреть его в записи . Там Чалый и наша Ольга Лойко обсуждали исторический отчет правительства и Нацбанка перед Лукашенко. Это переломная встреча — в ней луч надежды для нашей многострадальной экономики!

Все новости среды, 7 марта

Кстати. Если вы 8 марта хотите поужинать вкусно и красиво, как в ресторане, но денег на него, увы, нет — то вот вам вариант такого же ужина, но дома и в пять раз дешевле . Хороших выходных!

Ваша редакция

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