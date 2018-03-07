Горячая десятка чиновников, цены на цветы, спорные прививки и угон самолета - все за вчера

8 марта 30 лет назад, в 1988 году, запомнилось совсем не праздничными мероприятиями. Многодетная семья Овечкиных из Иркутска — мать и 10 детей в возрасте от 9 до 28 лет — решила угнать самолет, чтобы убежать из Советского Союза в «любую капиталистическую страну». Как это было — вспоминаем здесь.
Помните, на днях открыли новое здание Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике? А мы спросили главного тренера сборной Ирину Лепарскую, чего ей это стоило. «В 1994 году мы арендовали фехтовальный зал на Даумана, 23. И вот однажды случайно, проходя мимо по своим делам, к нам зашел президент. Оля Гонтарь хотела ему что-то показать в упражнении с обручем, однако снаряд после бросков все время попадал в балки. Оля рыдала, повторяя: «Еще раз сделаю». И снова обруч ударялся о балки и укатывался. Александр Григорьевич сказал: «Цену на водку повышу, а им зал построю».
Главный инфекционист страны рассказал нам о кори, гриппе и своем отношении к прививкам. «Чаще всего информация о неэффективности вакцин спекулятивна, ее будто берут из воздуха. Это то же самое, как говорить, что ВИЧ-инфекция — выдуманная проблема. Что на это ответить?»
Если вдруг пропустили вчера прямой эфир нашей «Экономики на пальцах», то на длинных выходных обязательно найдите время пересмотреть его в записи. Там Чалый и наша Ольга Лойко обсуждали исторический отчет правительства и Нацбанка перед Лукашенко. Это переломная встреча — в ней луч надежды для нашей многострадальной экономики!
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