Около нуля и облачно. Погода в Витебске в длинные мартовские выходные

Такого чуда, как в Бресте, где раз — и сразу в лето с 15 градусами тепла, у нас, конечно, в начале марта не будет. Но и на севере страны значительно потеплеет: в длинные выходные почти во все дни будет около нуля, прогнозирует pogoda.by .



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

8 марта, в четверг, в Витебске облачно. Температура воздуха днем −1…−3°С.

В пятницу, 9 марта, атмосферные фронты продолжат поставлять теплый воздух с юго-запада Европы. Снег, метель. Температура воздуха ночью −3…−5°С, днем — −1…−3°С.

В субботу и воскресенье, 10−11 марта, ночью небольшой заморозок, а днем — около нуля. Небольшой снег, облачно.

Погоду в других городах области смотрите на POGODA.TUT.BY .