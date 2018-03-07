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Около нуля и облачно. Погода в Витебске в длинные мартовские выходные
08.03.2018 10:13 — Новости Общества | Tut.by
Такого чуда, как в Бресте, где
8 марта, в четверг, в Витебске облачно. Температура воздуха днем −1…−3°С.
В пятницу, 9 марта, атмосферные фронты продолжат поставлять теплый воздух с юго-запада Европы. Снег, метель. Температура воздуха ночью −3…−5°С, днем — −1…−3°С.
В субботу и воскресенье, 10−11 марта, ночью небольшой заморозок, а днем — около нуля. Небольшой снег, облачно.
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Такого чуда, как в Бресте, где раз - и сразу в лето с 15 градусами тепла, у нас, конечно, в начале марта не будет. Но и на севере страны значительно потеплеет: в длинные...
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