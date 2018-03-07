ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 9 марта

08.03.2018 10:37 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 9 марта

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 9 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами ожидаются туман и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный, слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью и утром составит от минус 5 до 1 тепла, во второй половине дня - от минус 1 до 5 градусов выше нуля, в юго-западных районах страны будет до 7 тепла.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 158
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 9 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте собственник квартиры обкрадывал своих квартирантов, которые кормили его кота
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика