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В Бресте собственник квартиры обкрадывал своих квартирантов, которые кормили его кота

08.03.2018 10:35 — Новости Общества | Tut.by  
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29-летней собственник квартиры в Бресте получил срок за то, что обкрадывал своих квартирантов.

В прошлом году к обвиняемому обратилась молодая пара по объявлению о сдаче квартиры. Собственник сразу предупредил, что жилье «с обременением»: квартиросъемщики обязывались присматривать за котом, который там уже проживал. Условия удовлетворили клиентов, они передали квартплату за год и заселились.

Поначалу новых жильцов все устраивало, но потом из квартиры начали пропадать вещи. Сначала рубашка, костюм, фирменные письменные принадлежности, потом две куртки и женская шуба, а в третий раз — мобильный телефон.

Квартиранты обратились в милицию. Как установили правоохранители, вещи из квартиры выносил собственник жилья, который оставил себе дубликат ключа.

В суде обвиняемый пояснил, что запасные ключи у него были для того, чтобы кормить кота, который, к слову, также пропал.

«2 марта суд Московского района Бреста признал 29-летнего мужчину виновным в краже и назначил 1 месяц ареста», — сообщила TUT.BY старший помощник прокурора Бреста Мария Бялт.

При назначении наказания суд учел то, что мужчина к уголовной ответственности привлекался впервые, а его родственники возместили причиненный потерпевшим вред.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Брест
 
 
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Поначалу новых жильцов все устраивало, но потом из квартиры начали пропадать вещи.

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