В Могилев на InspireFest зовут творческих людей со всей страны

Фестиваль творчества «InspireFest» собираются провести летом в Могилеве. Организаторы зовут творческих людей со всей страны показать свои таланты и, возможно, прославиться не только в пределах республики.

По задумке организаторов, Центра городских инициатив, в июне-июле в Могилеве пройдет фестиваль всех видов творчества. На открытых площадках будут выступать музыканты, танцоры, артисты. Место дадут всем творческим людям, которые готовы показать себя.

Пока же Центр городских инициатив собирает заявки от спонсоров, участников, волонтеров. Анкету нужно заполнить до 15 марта.