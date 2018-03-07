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В Могилев на InspireFest зовут творческих людей со всей страны

08.03.2018 12:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Фестиваль творчества «InspireFest» собираются провести летом в Могилеве. Организаторы зовут творческих людей со всей страны показать свои таланты и, возможно, прославиться не только в пределах республики.

По задумке организаторов, Центра городских инициатив, в июне-июле в Могилеве пройдет фестиваль всех видов творчества. На открытых площадках будут выступать музыканты, танцоры, артисты. Место дадут всем творческим людям, которые готовы показать себя.

Пока же Центр городских инициатив собирает заявки от спонсоров, участников, волонтеров. Анкету нужно заполнить до 15 марта.

 
Теги: Могилев
 
 
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Фестиваль собираются провести в июне-июле 2018 года, а заявки собирают уже сейчас.

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