С 2014 года Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома проводит конкурс красоты «Мисс торговля». К 8 марта каждый год жюри выбирает самую достойную девушку на этот титул. Мы посмотрели, как выглядели победительницы конкурса за все пять лет его существования.



Участницы конкурса в 2016 году. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В «Мисс торговле» участвуют девушки из разных предприятий города: как от государственных универмагов, так и от крупных частных ритейлеров. Но среди участниц редко бывают те, кто стоит за прилавком. Чаще всего девушки работают в администрациях предприятий.

Конкурс позиционируют, как «развивающий корпоративную культуру в организациях торговли».

Считается, что победительница становится лицом торговли на год. Правда, мы встречали победительницу конкурса красоты на рекламе лишь один раз. Одна из победительниц нам признавалась спустя год, как была «лицом торговли».

— Это никак не проявлялось, сначала, конечно, была пресса и внимание. Но потом ничего не происходило.

На «Мисс торговля» девушки не показывают свои профессиональные способности, обычно на конкурсе участницы дефилируют в нарядах, рабочих костюмах, презентуют предприятие и соревнуются в творческом конкурсе.

Существенное отличие этого конкурса красоты от многих других в том, что дефиле в купальниках тут никогда не было и, видимо, не предвидится.

Бывший начальник ГУПР Сергей Барисевич по этому поводу говорил: «У нас в торговле работают очень скромные, высокоморальные люди. Мне кажется, у нас много таких разных конкурсов, что не обязательно в купальнике ходить».

При этом в «Мисс» нет строгого кастинга и ограничений в параметрах участниц, возрасте и семейном положении.



«Мисс торговля-2014» — Ольга Павловская, старший продавец отдела мелкой бытовой техники магазина «5 элемент» Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



«Мисс торговля-2015» — Татьяна Булгак, бухгалтер сети магазинов «Живинка». Фото: Сергей Балай, TUT.BY



«Мисс торговля-2016» — Ольга Викторова, специалист по маркетингу в «Столичной мельнице». Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY



«Мисс торговля-2017» — Яна Гурская, пресс-секретарь ГУПР. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY



«Мисс торговля-2018» — Татьяна Дмитриева, торговый агент «Коммунарки». Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Три года подряд мероприятие проводили в ДК профсоюзов, в 2017 и в 2018 году «Мисс торговлю» выбирали в Prime Hall. Размах конкурса в этом году и его уровень жюри сравнило с «Мисс Беларусь».